Česká komédia Želanie k narodeninám prinesie do kín rodinnú oslavu s nejedným prekvapením

Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, ale aj spevák Tomáš Klus! V obsadení novej českej komédie Želanie k narodeninám nebude o známe tváre núdza. Do slovenských kín príde 19. januára, hneď začiatkom budúceho roka sa teda budú môcť návštevníci a návštevníčky kín naladiť na humornú nôtu.

Líba – mamička, babička, ale predovšetkým vládkyňa rodiny, sa chystá vo filme osláviť okrúhle narodeniny. Tie vždy trávi v rodinnom kruhu, ale o tom, koľké v poradí to práve sú, sa v rodine nahlas nehovorí. Nie je to ale jediné tajomstvo, ktoré rodina skrýva. Syn Petr sa rozhodne, že prvýkrát po rokoch nebude oslavovať narodeniny s matkou. Predstiera chorobu a z rodinnej oslavy sa vyhovorí. Táto zdanlivo nevinná lož je ale zásadnou chybou, ktorá spustí lavínu nečakaných udalostí, a tak sa celá veľká rodina namiesto pokojnej oslavy okrúhlych narodenín ocitne na ceste, kde jedna nepredvídateľná situácia predbieha druhú. Do našich kín mieri komédia o tom, ako sa rodinná oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si nikto nemôže byť istý vôbec ničím.

O réžiu filmu sa postarala slovenská tvorkyňa romantických komédií Marta Ferencová. Má na svojom konte snímky ako Všetko alebo nič či V lete ti poviem, ako sa mám. Pred rokom v predvianočnom čase bodovala v Česku aj na Slovensku komédiou Želanie pre Ježiška. Práve s jej producentom Adamom Dvořákom znova spojili sily a napísali scenár k Želaniu k narodeninám. Snímka na úspešného predchodcu nijako nenadväzuje, sledujeme nový príbeh s novými postavami a spoločným menovateľom zostáva len želanie, ako naznačuje už názov. Tiež ich však spája fungujúci humor, ktorým je tvorcovská dvojica medzi fanúšikmi a fanúšičkami známa.

Nedávno zverejnený trailer naznačuje, že nová česká komédia spríjemní studený január teplou letnou atmosférou. Do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

