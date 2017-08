Česká rýchlokorčuliarska hviezda Sábliková zmenila názor, bude pokračovať aj po olympiáde

PRAHA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Česká rýchlokorčuliarska hviezda Martina Sáblíková upravila svoje plány: po ZOH 2018 v Pjongčangu v Kórejskej republike hodlá pokračovať v kariére, hoci predbežne avizovala zavŕšenie aktívnej činnosti.

“Už sa to trošku zmenilo. Koniec som odložila. Najmä preto, lebo si myslím, že ešte môžem mladším niečo odovzdať. Navyše, aj celá rodina mi hovorí, že by som to – ak budem zdravotne v poriadku – nemala baliť. Aby som si to užívala, kým môžem,” povedala 30-ročná trojnásobná olympijská víťazka Sáblíková na utorňajšej akcii Českého olympijského výboru (ČOV) v Prahe, citoval ju napríklad web iDnes.cz.

Petrom Novákom trénersky pripravovaná kráľovná dlhých tratí, na ktorých 11-krát v rade ovládla Svetový pohár, si nestanovila nový termín konca kariéry. “Nesľubujem, že budem súťažiť do ZOH 2022. Kým však nepríde nejaký zdravotný problém, budem jazdiť ďalej,” vyhlásila rodáčka z Nového Mesta na Morave Sáblíková.