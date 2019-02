Česká speváčka Lucie Bílá sa pochválila snubným prsteňom, zásnuby vraj tajila dva roky

PRAHA 25. februára (WebNoviny.sk) – Česká speváčka Lucie Bílá sa cez víkend na sociálnych sieťach pochválila prstienkom. Vzápätí však priznala, že to nie je žiadna novinka. Zásnuby s o 17 rokov mladším Radkom vraj tajila dva roky, informuje portál iDNES.cz.

„Je to snáď 100 rokov, čo som spievala ‚láska je láska‘ a myslela si, že o nej viem všetko. Spoznala som ju v mnohých farbách a skloňovala vo všetkých pádoch, ale prišla až v tej chvíli, keď som sa o ňu prestala snažiť, chápať ju a hľadať, a je nádherná a za odmenu,“ napísala Bílá na službe Instagram.

„Kamarátky moje, dámy, ženy, slečny, nevzdávajte to … Pošlite všetkých nevhodných mužov preč a nechajte sa objaviť tým, ktorého ste si vysnívali. Naozaj to funguje. Dnes sú to dva roky, čo mi ten môj ‚vysnívaný‘ navliekol na prst zásnubný prsteň a bez papierovania a svadobných zvonov sa stal mojím vyvoleným a robí môj život neobyčajne krásny,“ doplnila svoje vyznanie.

Bílá bola už dva razy vydatá. Po rozchode s producentom Petrom Kratochvílom, s ktorým má syna Filipa, si v roku 2002 vzala pozaunistu Stanislava Penka, manželstvo trvalo len rok. V roku 2006 sa vydávala za speváka Václava Noida Bártu, s ktorým bola dva roky. Po päťročnom vzťahu s podnikateľom Petrom Makovičkom sa jej partnerom stal Radek Filipi, s ktorým sa v novembri 2017 aj nakrátko rozišla.

Lucie Bílá … vlastným menom Hana Zaňáková, pôsobila v rokoch 1984 až 1986 v skupine Arakain, s ktorou dodnes občasne spolupracuje a vystupuje. Na konte má albumy ako Missariel (1992), Lucie Bílá (1994), Úplně nahá (1999), Jampadampa (2003), Woman (2007), Bílé Vánoce Lucie Bílé (2010), Modi (2012), Recitál (2014), Hana (2016) či Bílé Vánoce II. (2017). Držiteľka množstva ocenení už stihla účinkovať napríklad v muzikáloch Dracula, Krysař, Johanka z Arku, Romeo a Julie, Carmen či Aida, ale tiež v snímkach Fontána pre Zuzanu 2 (1993), Princezna ze mlejna (1994), Líbáš jako Bůh (2009), V perine (2011), Babovřesky (2013), Babovřesky 3 (2015) alebo Anjel pána 2 (2016). Medzi jej najznámejšie hity patria piesne ako Láska je láska, Trouba, Miluji tě alebo eSeMes.

Informácie pochádzajú z webstránky www.iDNES.cz a archívu agentúry SITA.