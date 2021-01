Česká vláda uvažuje o povinných respirátoroch v obchodoch a verejnej doprave

Český premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Jan Blatný uvažujú o zavedení povinného nosenia respirátorov v obchodoch či vo verejnej doprave.

Dôvodom je vyššia nákazlivosť britskej mutácie koronavírusu, pre ktorú takéto opatrenia zavádzajú Nemecko či Rakúsko.

Inšpirácia z Rakúsko a Nemecka

Prekážkou by však mohla byť vyššia cena respirátorov oproti bežným rúškam. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

„Uvažujeme o tom, že by sme v tom nasledovali Rakúsko a Nemecko,“ povedal pre iDNES.cz premiér Babiš o možnom povinnom nosení respirátorov v obchodoch a v mestskej hromadnej doprave.

Dostupnosť respirátorov zmapujú

Toto opatrenie by podporil aj minister zdravotníctva. „Povinné nosenie respirátorov by z epidemického hľadiska bolo veľmi prospešné. Najmä na miestach so zvýšeným rizikom, ako je verejná doprava,“ uviedol Blatný. Obyčajné rúška alebo šály podľa neho nemajú taký efekt ako respirátory triedy FFP2.

Podľa českého ministra vnútra Jana Hamáčka je však najprv potrebné zabezpečiť, aby boli respirátory v Česku dostupné v dostatočnom množstve a kvalite. „Určite by to znamenalo vyššiu ochranu našich občanov pred šírením vírusu. Je nutné si vyjasniť otázku nákladov a ich dostupnosti na českom trhu v dostatočnom množstve aj kvalite,“ uviedol.

Český Ústredný krízový štáb v stredu zadal ministerstvu priemyslu a obchodu úlohu, aby do piatka zmapovalo dostupnosť respirátorov na českom trhu, poznamenal minister vnútra.