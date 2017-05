České stanice na Slovensku budú môcť vysielať, musia si však vysporiadať licenčné práva

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) – České televízie budú v ponuke slovenských operátorov v budúcnosti len v prípade, ak budú disponovať právami na šírenie programu aj mimo územia Českej republiky.

V praxi to znamená, že prostredníctvom slovenských retransmitorov sa k divákom na Slovensku dostanú len tzv. medzinárodné verzie staníc, akými sú napríklad už aj dnes existujúce Nova International či Prima Plus, ktoré vysielajú prevažne vlastnú produkciu, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová.

Tieto závery vyplývajú z panelovej diskusie, ktorú v televíznej veži na bratislavskom Kamzíku zorganizovala RVR. O sporných otázkach spojených s témou šírenia českých staníc na Slovensku na nej hovorili zástupcovia slovenských aj českých vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie.

Teritorialita spôsobuje diskomfort

Vysielanie programov, ku ktorým musia televízie získať práva, napríklad zahraničných filmov či športových prenosov, je spravidla teritoriálne obmedzené na územie, v ktorom má vysielateľ licenciu. Z toho dôvodu české televízie nemôžu udeliť slovenským operátorom súhlas s ich šírením na Slovensko. Diskutujúci boli podľa Jelčovej jednotní aj v názore na to, že medzinárodné verzie staníc musia skvalitňovať svoj obsah do podoby, v ktorej budú dostatočne atraktívne pre divákov, čo okrem iného znamená jeho obohatenie aj o iný ako vlastný obsah.

Jednou z nosných tém úvodného bloku diskusie s názvom Televízia bez hraníc (a jej hranice) bola teritorialita, teda obmedzenie predaja licenčných práv len pre isté územie. Diskutujúci producenti, vysielatelia a zástupcovia inštitúcií v nej objasnili, že práve teritorialita spôsobuje divácky diskomfort vyplývajúci z obmedzení pri prijímaní zahraničných programových služieb. V debate odzneli možné scenáre riešenia tohto problému, pričom účastníci zdôraznili, že úplný zánik princípu teritoriality by predstavoval značné riziko výrazne zhoršených podmienok pre vznik európskej či lokálnej produkcie audiovizuálnych diel až po jej možný postupný zánik.

Diváci by síce mali neobmedzený prístup k programovým službám, ich obsah, ktorý by v takých podmienkach dokázali tvoriť len najväčšie štúdiá, by však stratil na rôznorodosti, informovala ďalej hovorkyňa licenčnej rady. Prvej časti diskusie sa zúčastnili generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko, vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Jana Cappello, výkonný riaditeľ Českej asociace elektronických komunikací (ČAEK) Martin Cach a producentka zo spoločnosti PubRes Zuzana Mistríková.

RTVS neplánuje aktívne kroky

V druhej časti panelovej diskusie nazvanej České stanice na Slovensku – mýty a fakty jej účastníci reagovali aj na mnohé ďalšie medializované informácie súvisiace s témou cezhraničného vysielania. Okrem iného podľa Jelčovej vyvrátili aj dezinformáciu o právomoci Európskej vysielacej únie (EBU) udeľovať operátorom súhlas na šírenie verejnoprávnych staníc. Takýto súhlas môže vydať iba samotný vysielateľ, ktorý však má možnosť udeliť ho v čiastočne obmedzenej podobe, a to len na programy, ku ktorým vlastní práva. Pri ostatnom obsahu by mal retransmitor danej programovej služby zamedziť jeho šíreniu. Keďže zástupcovia Českej televízie sa panelovej diskusie nezúčastnili, ich ďalší postup v tejto oblasti prezentovaný nebol.

RTVS však v súčasnosti v tomto smere neplánuje podnikať žiadne aktívne kroky, pokiaľ ju k tomu nezaväzujú už podpísané zmluvy alebo ich na zamedzenie nezákonnému šíreniu mimo Slovenska nevyzve držiteľ práv ku konkrétnym programom. V bloku České televízie na Slovensku – mýty a fakty diskutovali generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega, riaditeľ sekcie technickej realizácie Rozhlasu a televízie Slovenska Andrej Doležal, zástupca riaditeľa sekcie nových médií a diverzifikace skupiny Nova Petr Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Ivan Peschl a vedúci oddelenia IPTV – digitálna televízia spoločnosti ANTIK Telecom (člen Slovenskej asociácie pre káblové komunikácie, SAKT) Vlastimil Lakatoš. Obe diskusie moderoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Podľa Kukliša diskusiu k téme cezhraničného vysielania, a teda toho či budú môcť diváci na Slovensku aj naďalej sledovať české stanice, a ak áno, tak za akých podmienok, pripravili preto, aby objasnili „širší kontext tejto pomerne zložitej problematiky a umožnili zadefinovať svoju pozíciu v rámci nej všetkým dotknutým subjektom“.

Okrem účastníkov panelovej diskusie prijali pozvanie na diskusiu aj zástupcovia Výboru pre kultúru a média NR SR, ministerstva kultúry a dopravy, českej Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Asociácie prevádzkovateľov káblových telekomunikácií, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb aj viacerých slovenských retransmitorov a vysielateľov.