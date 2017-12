Video: Česi poslali Bielorusov do boja o záchranu, na MS v hokeji do 20 rokov aj triumf Švédska

aktualizované 31. decembra, 1:29

BUFFALO 30. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejoví reprezentanti Česka zvíťazili v sobotňajšom stretnutí B-skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v americkom Buffale v divokom stretnutí nad Bieloruskom 6:5.

Česi v 21. min prehrávali už 0:2 po zásahoch Jegora Šarangoviča a Ivana Drozdova, po následnej výmene Jakuba Škareka za Josefa Korenářa v českej bránke prišla päťgólová smršť hráčov ČR – postupne sa presadili Radovan Pavlík, Libor Hájek, Filip Zadina, Filip Chytil a znovu Pavlík.

To znamenalo koniec Andreja Griščenka v bieloruskej svätyni, nahradil ho Dmitrij Rodik. Do záveru prostrednej časti skorigoval na 3:5 Šarangovič a v 51. min vykresal iskierku nádeje pre Bielorusov Igor Martynov.

Mladých Čechov poslal do dvojgólového vedenia o tri minúty neskôr Marek Zachar, no o minútu na to sa postaral o presný zásah Vladislav Gabrus. Viac gólov už nepadlo a Česi dosiahli druhé víťazstvo na turnaji. Naopak, Bielorusi už s istotou obsadia v skupine posledné piate miesto a budú hrať o záchranu.

Mladí Švédi triumfovali nad Švajčiarmi jednoznačne 7:2 a potvrdili svoje líderské postavenie v B-skupine. Hráči „Tre Kronor“ viedli po druhej tretine iba 3:2, no v tretej tretine pridali ďalšie štyri presné zásahy. Švajčiarski hokejisti sú po štyroch zápasoch na štvrtom mieste so ziskom troch bodov, napriek tomu majú istý postup do štvrťfinále.

MS V HOKEJI DO 20 ROKOV

Buffalo – sobota:

B-skupina:

Česko – Bielorusko 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)

Góly: 22. R. Pavlík (Safin, K. Reichel), 22. Hájek (Nečas, Budík), 26. Zadina (Michnáč, M. Kaut), 33. Chytil (M. Zachar, Hájek), 36. R. Pavlík (Chytil), 54. M. Zachar (Budík) – 9. Šarangovič (Jerjomenko, Litvinov), 21. Drozdov (Suško, Bovbel), 39. Šarangovič (Suško, Bovbel), 51. Martynov (Drozdov, Jerjomenko), 55. Gabrus

Švédsko – Švajčiarsko 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Góly: 6. Andersson (A. Nylander, Pettersson), 27. Andersson, 33. Jonsson Fjällby, 45. Pettersson (A. Nylander), 51. Söderlund (Dahlin, Brännström), 52. Zetterlund, 53. Pettersson (Andersson, Dahlin) – 11. N. Müller, 40. Miranda

Tabuľka B-skupiny

1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9 – istý postup do štvrťfinále

2. Rusko 3 2 0 0 1 14:9 6 – istý postup do štvrťfinále

3. Česko 3 2 0 0 1 12:12 6 – istý postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 7:14 3 – istý postup do štvrťfinále

5. Bielorusko 4 0 0 0 4 10:20 0