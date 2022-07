Česko plánuje nakúpiť americké nadzvukové stíhačky F-35, Fialova vláda tiež rozhodne o ochrane slovenského neba

Česká vláda začne rokovania s americkými partnermi o nákupe nadzvukových stíhačiek F-35 Lightning a so švédskym partnerom o nákupe bojových vozidiel pechoty. Počas rokovania vlády to oznámil premiér Petr Fiala. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Vyradenie sovietskych vozidiel

České ministerstvo obrany chce získať 24 lietadiel, pričom teraz má armáda 14 stíhačiek. Americké stroje by mali nahradiť švédske gripeny, na ktorých používanie má Česká republika zmluvu do roku 2027 s tým, že následne by mohla využiť dvojročnú opciu. Rokovania s americkou stranou by mali podľa ministerky obrany Jany Černochovej trvať do októbra 2023.

Ministerstvo obrany zrušilo tender na nákup pásových bojových vozidiel pechoty za viac ako 50 miliárd korún. Po novom osloví priamo švédskeho výrobcu stroja CV-90 BAE Systems.

Tender podľa ministerky Černochovej zrušili na základe odporúčania právnej kancelárie. Nové stroje majú nahradiť staršie sovietske vozidlá.

Vstup Švedska a Fínska do NATO

Ministri majú v rámci rokovania na programe aj návrh na ratifikáciu protokolov o pristúpení Fínska a Švédska do NATO. Dvojica severských krajín, ktoré boli dlhé roky neutrálne, v máji v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine požiadala o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy.

Zástupcovia Švédska a Fínska 5. júla podpísali prístupové protokoly a na ich prijatie je nutná ratifikácie všetkých 30 členských krajín aliancie.

Ochrana slovenského neba

Vláda by mohla rozhodovať aj o strážení slovenského vzdušného priestoru. Premiér Fiala minulý týždeň uviedol, že počíta so zabezpečovaním ochrany slovenského vzdušného priestoru českými stíhačkami.

Slovenský minister obrany Jaroslav Naď požiadal o pomoc v júni, pričom podľa premiéra Eduarda Hegera bude Bratislava potrebovať pomoc minimálne rok. Do projektu sa zapoja aj Poliaci.

Slovensko si pred štyrmi rokmi objednalo od USA 14 stíhačiek F-16. Pôvodne sa počítalo, že prvé stroje dostane tento rok a zvyšok o rok neskôr, nakoniec to však bude až za dva roky.