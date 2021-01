Česko predlžuje protiepidemické opatrenia, straty podnikateľov by mal pokryť špeciálny program

Česká vláda vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí rozhodla o predĺžení protiepidemických opatrení do 22. januára. Minister zdravotníctva Jan Blatný uviedol, že by sa posledné bezpečnostné opatrenia mali prejaviť začiatkom budúceho týždňa. Vzhľadom na situáciu by sa však podľa neho mohli prípadne sprísniť alebo uvoľniť, informuje spravodajský portál TN.cz.

Česko je stále v piatom, najprísnejšom, stupni protiepidemických opatrení. V krajine sú obmedzené napríklad služby a obchody aj voľný pohyb ľudí.

Lyžiarske areály zostanú zatvorené

Predĺženie ovplyvňuje napríklad školstvo. „Sú tam len drobné zmeny, ktoré umožňujú napríklad niektoré skúšky alebo konzultácie jedna k jednej v rámci vysokých škôl a podobné drobnosti,“ povedal počas tlačovej konferencie po zasadnutí Blatný s tým, že stále chodia priamo do škôl iba žiaci prvého a druhého ročníka.

Vláda tiež umožňuje návštevy v zariadeniach dlhodobej a následnej starostlivosti, potrebný však bude negatívny test na ochorenie COVID-19 a respirátor.

Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček vysvetlil, že v blízkej dobe neotvoria lyžiarske areály. Straty by im mal kompenzovať pripravovaný špeciálny program.

Antigénové testovanie pokračuje

V Česku bude podľa Blatného ďalej pokračovať antigénové testovanie, ktoré preplatí zdravotné poistenie a ľudia ho môžu absolvovať opakovane. Minister zdravotníctva tiež informoval, že do stredy v krajine už zaočkovali proti koronavírusu zhruba 20-tisíc ľudí.

Niektoré kraje znova zavádzajú pracovnú povinnosť pre niektorých študentov a zvažuje sa aj spustenie poľných nemocníc v Prahe a Brne. Blatný vysvetlil, že zatiaľ však na to nedali pokyn, keďže je to až krajná fáza boja s koronavírusom.

V stredu české laboratóriá potvrdili rekordný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom – 17 668. Krajina v súčasnosti eviduje 132 725 aktívnych prípadov, z toho 7 143 je hospitalizovaných. Celkovo Česko potvrdilo viac ako 794-tisíc infekcií a 12 621 úmrtí.