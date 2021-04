Česko znovu vymenilo ministra zdravotníctva, Blatného vo funkcii nahradil riaditeľ nemocnice Arenberger

Český prezident Miloš Zeman v stredu odvolal ministra zdravotníctva Jana Blatného. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, vyhovel tak návrhu premiéra Andreja Babiša, ktorý prácu šéfa rezortu zdravotníctva v posledných týždňoch tvrdo kritizoval.

Za jeho nástupcu následne Zeman na Pražskom hrade menoval doterajšieho riaditeľa Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera.

Zeman opäť rezonoval

„Pozvite hyeny,“ vyhlásil prezident tesne pred začiatkom ceremoniálu, počas ktorého Arenbergera vymenoval za nového ministra zdravotníctva. Ten zložil sľub a premiér Babiš ho popoludní oficiálne uvedie do funkcie.

„Nastupujete do funkcie ministra zdravotníctva vo veľmi ťažkých časoch, keď zápasíme s pandémiou. A najdôležitejším, i keď nie jediným nástrojom v tomto boji, je očkovanie,“ povedal Zeman.

Blatný dostával vytýkacie listy

Blatný vo funkcii skončil po dlhodobej kritike od premiéra i prezidenta. Od Babiša dostával vytýkacie listy. „Čakám odpoveď hodnú ministra, nie ďalšiu slohovú úlohu o tom, prečo niečo nejde,“ napísal premiér v jednom z nich. Zemanovi zas prekážalo, že Blatný nechce povoliť očkovanie neschválenou ruskou vakcínou Sputnik V a už v marci vyzval Babiša na jeho odvolanie.

Krízu napokon podľa TN.cz prežil minister školstva Robert Plaga, o ktorého odvolaní sa tiež špekulovalo. Do sporu s premiérom sa Plaga dostal v súvislosti s maturitami. Babiš tiež skritizoval jeho plán návratu detí do škôl, no vláda ho napokon v utorok schválila.