Českú republiku rozdelilo rasistické video s malým dievčaťom

PRAHA 4.augusta (WebNoviny.sk) – České médiá a diskutéri na sociálnych sieťach riešia video, na ktorom desaťročné dievča mláti bejzbalovou palicou do vankúša a dospelý muž za kamerou ho nabáda, aby si predstavovalo, že bije Róma alebo moslima. Video sa objavilo na sociálnej sieti a začalo sa rýchlo šíriť. Na jeho autora už viacerí ľudia podali trestné oznámenia, zazneli však aj názory, že sa kauza príliš nafukuje. Pomerne vlažné stanovisko vydal aj hovorca pražskej polície.

Pravdepodobne otec s dcérou

“Ideš zbiť vanúš? A budeš si predstavovať, že je to Cigán alebo moslim?” pýta sa dievčaťa muž, pravdepodobne jeho otec. “Tak mu daj, poriadne! Iba mu zlom pár kostí, nezabi ho,” nabáda muž dievča. “Čo to je?” ukáže neskôr na vanúš. “Cigán,” odpovie dievča. “A čo sú Cigáni? Čo? Povedz to!” nalieha muž. “Sú to zmrdi,” odpovie dievča.

“K videu som sa dostal počas mojej investigatívnej práce. Toho človeka v priateľoch nemám a má dosť zabezpečený profil, ale mne sa to podarilo obísť a video som stiahol,” povedal pre český spravodajský server iDnes.cz človek, ktorý na Facebooku vystupuje pod menom Olloph Samorost.

Nemusí ísť o trestný čin

Polícia síce video už vyšetruje, jej pražský hovorca Jan Daněk sa však snažil prípad zľahčovať: “To, že niekto umiestni video na sociálnej sieti, ešte neznamená, že sa niečoho dopustil. Ľudia nahrávajú rôzne videá alebo takzvané pranky a vo finále sa zistí, že to nebolo tak, ako sa zdalo na začiatku,” povedal.

Podľa advokátky Zuzany Císařovej dokonca hrozí postih osobe, ktorá video prebrala od pôvodného majiteľa a zverejnila na svojom profile. “Prišlo k neoprávnenému šíreniu záznamu a teda k porušeniu práv podľa autorského zákona,” vyhlásila.