Český prezident Zeman má chorú pečeň, potvrdili lekári. Pri príchode do nemocnice bol ťažko podvyživený

Český prezident Miloš Zeman bol pri príchode do nemocnice ťažko podvyživený a lekári mu do žalúdka zaviedli vyživovaciu sondu (PEG). Pre Radiožurnál to povedal kardiochirurg Pavel Pafko, ktorý je členom Zemanovho lekárskeho konzília.

Lekár potvrdil, že Zeman má chronické ochorenie pečene a v nemocnici zostane ešte niekoľko týždňov. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Sondu mu zaviedli hneď po prevoze

Pafko na otázku moderátora o špekuláciách, že prezident trpí cirhózou pečene, odpovedal: „áno, takže všetko je jasné“. Následne vysvetlil, že cirhóza má po dlhé roky minimálne alebo žiadne príznaky.

Prezidentovo nechutenstvo je podľa Pafka súčasť príznakov jeho ochorenia pečene. Jeho stav sa v nemocnici znateľne zlepšil. „Pán prezident má momentálne PEG. Bolo to veľmi rozumné, že mu zaviedli sondu,“ skonštatoval.

Lekári zaviedli Zemanovi sondu hneď 10. októbra, keď ho previezli do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice.

Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral tiež vraj Pafkovi povedal, že prezident bude v nemocnici „ešte aspoň tri, štyri nedele“.

Zeman prehovoril s médiami

Konzílium lekárov sa stretlo v piatok. Uviedlo, že prezidentov stav sa zlepšil, ale stále sa nemôže naplno venovať práci.

Tiež podľa neho nie je možné stanoviť prognózu ďalšieho vývoja zdravotného stavu, pretože Zemanovo ochorenie je „samo liečebne náročne ovplyvniteľné“.

Zeman v piatok po prvý raz od hospitalizácie prehovoril s médiami. V rádiu Frekvence 1 povedal, že sa cíti normálne, ale tiež sa vyjadril, že to s ním nevyzeralo dobre.

V piatok tiež telefonoval s premiérom Andrejom Babišom a v sobotu by sa mal spojiť s predsedom strany ODS, ktorá je súčasťou koalície, ktorá vyhrala vo voľbách do Poslaneckej snemovne, Petrom Fialom.