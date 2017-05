Český prezident Zeman sa k demisii nevyjadril, situáciu rozoberajú jeho analytici

PRAHA 2. mája (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman sa dosiaľ k zámeru premiéra Bohuslava Sobotku podať demisiu svojho kabinetu nevyjadril.

Zeman však poveril svoje analytické tímy, aby sa ohlásenou demisiou zaoberali. Spravodajská stanica Českej televízie ČT24 tlmočila vyjadrenie predsedu KSČM Vojtěcha Filipa, ktorý mal možnosť hovoriť s prezidentom.

“Oznámenie premiéra Bohuslava Sobotku teraz ponecháme bez komentára. Postup prezidenta republiky bude oznámený v pravý čas,” napísal hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček na sociálnej sieti Twitter.

Umelo vyvolaná kríza

Minister financií a šéf strany ANO Andrej Babiš, kvôli ktorému celý spor vznikol, v rozhovore pre Lidové noviny navrhol, že novým premiérom by mohol byť súčasný minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek. V takom prípade by bol šéf ANO ochotný zvážiť aj svoj odchod z kabinetu. “Keby teda z vlády vypadli Babiš a Sobotka, namiesto neho prišiel Zaorálek, tak prečo nie. O tom by naše hnutie uvažovalo,” povedal Lidovým novinám.

Podľa Babiša by najlepším riešením bolo, keby kabinet dovládol v demisii až do konca volebného obdobia.

Prvý podpredseda hnutia ANO Jaroslav Faltýnek uviedol, že Sobotkova Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) umelo vyvoláva vládnu krízu. Dodal, že najsilnejšia vládna strana sa snaží ovládnuť ministerstvo financií a zastaviť tak prešetrovanie káuz, ktoré sa týkajú sociálnej demokracie.

Ústavne najčistejšie riešenie

Vypísanie predčasných volieb si neželajú ani českí ľudovci. Rozhodnutie premiéra však rešpektujú a jeho vysvetlenie považujú za zrozumiteľné. “KDU-ČSL vníma návrh premiéra Sobotku ako ústavne najčistejšie riešenie situácie týkajúcej sa Andreja Babiša. A to v situácii, keď minister financií odmietol odstúpiť sám, ani ho k odstúpeniu nedonútilo jeho vlastné hnutie. Predseda vlády sa rozhodol na seba vziať zodpovednosť za situáciu, ktorú nespôsobil,” domnieva sa vicepremiér a predseda KDÚ-ČSL Pavel Bělobrádek.

Ministri z KDÚ-ČSL oznámili, že Sobotkovým oznámením sa pre nich nič nemení a budú pokračovať v práci. “Pracujem stále, ako som pracoval doteraz. Úloh, ktoré sú rozpracované, je veľa. Na mojom prístupe k práci sa vôbec nič nemení,” povedal šéf rezortu pôdohospodárstva Marian Jurečka.

Aj minister kultúry Daniel Herman pripomenul, že sa zaoberá niekoľkými záležitosťami, pri ktorých by si neprial, aby demisiou vlády padli. “Máme množstvo rozrokovaných úkonov. Máme veľký pamiatkový zákon v Poslaneckej snemovni, ktorý je v druhom čítaní, bola by veľká škoda, keby neprešiel,” dodal svoje priority. Všetci ministri sa však svorne zhodujú v tom, že na ťahu je teraz prezident Zeman.