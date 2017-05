Český súd sprísnil trest mladíkovi, ktorý chcel bojovať v radoch islamistov

PRAHA 9. mája (WebNoviny.sk) – Vrchný súd v Prahe sprísnil v utorok trest mladíkovi, ktorý bol ako prvý Čech obžalovaný z pokusu pridať sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Muž z Plzenského kraja dostal šesť rokov väzenia, informovala agentúra AP.

Krajský súd v Plzni odsúdil vo februári 22-ročného Jana Silovského na 39 mesiacov väzenia a nariadil mu ochrannú psychiatrickú liečbu. Silovský sa k svojmu úmyslu priznal, ale proti rozsudku sa odvolal.

Podľa obžaloby Silovský konvertoval na islam a následne sa v roku 2015 rozhodol vstúpiť ako bojovník do radov IS v Sýrii.

Dostal sa však len do Istanbulu, kde ho zadržali ešte počas kontroly na letisku. V jeho mobile sa totiž našli videá Islamského štátu. Následne bol deportovaný späť do ČR. Tam ho ako vôbec prvého Čecha súdili pre úmysel pridať sa k teroristickej organizácii IS.