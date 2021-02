Český ústavný súd zrušil niektoré nariadenia vlády v boji s pandémiou. Pre slovenský môže byť vzorom

Zatvorené obchody, rúška, rozostupy a pravidelné testovanie. To všetko znášajú obyvatelia v mnohých krajinách s nádejou, že to prispeje k zlepšeniu pandémie koronavírusu. Aj keď WHO dáva krajinám odporúčania, ako s ňou bojovať, konkrétne opatrenia nastavuje každá vláda samostatne.

V susednej Českej republike tento týždeň ústavný súd časť nariadení pre maloobchod a služby zrušil. Vláda ich totiž podľa súdu nezdôvodnila dostatočne.

Nariadenia majú byť zdôvodnené

Návrh na Ústavný súd ČR podala skupina 63 senátorov ešte v novembri 2020 s tým, že štát zasahuje do práva na slobodné podnikanie. Prekážalo im, že niektoré obchody museli byť zatvorené a niektoré dostali výnimku.

Tvrdili, že je to diskriminačné a vláda nevysvetlila dostatočne tieto opatrenia. Nebolo tak jasné, prečo napríklad kvetinárstva a železiarstva môžu byť otvorené, no predajne elektra, obuvi alebo oblečenia výnimku nedostali.

V súčasnosti už tieto opatrenia v Česku platné nie sú, no nález ústavného súdu môže mať dopad na súčasné a budúce obmedzenia, ktoré česká vláda stanoví. Pomenoval totiž, že krízové opatrenia musia byť založené na odborných podkladoch a musia byť tvorené s ohľadom na dopady, ktoré budú mať na ostatné oblasti spoločenského života.

Dopady pre Slovensko

Rozhodnutie českého ústavného súdu súčasné pandemické opatrenia na Slovensku automaticky nezmení. Ako hovorí advokát Rastislav Čerevka, existuje však možnosť nepriameho vplyvu takýchto rozhodnutí.