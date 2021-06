Cestovanie do Belgicka bude pre Slovákov jednoduchšie, od 21. júna sú zaradení do zelenej zóny

Slovenská republika je s platnosťou od pondelka 21. júna zaradená do zelenej zóny, na ktorú sa nevzťahujú opatrenia týkajúce sa predkladania 72 hodinového negatívneho výsledku testu na COVID-19 pre nerezidentov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

Neplatí tak ani povinnosť absolvovania povinnej karantény a testovania sa najskôr v siedmy deň jej priebehu.

„Pri cestách do Belgicka ostáva naďalej povinnosť vyplniť Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny). Na základe vyhodnotenia uvedeného formulára bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami,“ uvádza rezort diplomacie. Nevyplnenie formulára môže mať za následok odmietnutie vstupu do krajiny zo strany belgickej polície či úradov.

Formulár je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.