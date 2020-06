Cestovný ruch chce propagovať dovolenku na Slovensku, ale žiada rýchlu pomoc od štátu

Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu žiadajú od štátu rýchlu, účinnú a jednoduchú pomoc pre svoje aktivity. Zdroje na základe žiadostí o dotácie na Ministerstve dopravy a výstavby SR v tomto roku chcú po ich schválení čo najskôr vynaložiť na marketing na podporu domáceho cestovného ruchu, aby Slováci trávili už aj letnú dovolenku doma.

Motivácia stráviť dovolenku doma

Štát by podľa nich mal zároveň využiť všetky svoje možnosti na propagáciu domáceho cestovného ruchu, značne postihnutého následkami koronakrízy.

„Očakávame, že čoraz častejšie a vo väčšej intenzite sa objaví práve propagácia stredísk domáceho cestovného ruchu, aby sme takýmto spôsobom Slovákov motivovali zostať doma, tráviť dovolenku na Slovensku a takto podporili všetky subjekty v cestovnom ruchu,“ informoval Štefan Bieľak z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (jej zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj) aj v mene ostatných organizácií.

Úlohou krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu je najmä marketing a propagácia odvetvia v príslušných regiónoch Slovenska.

„Marketing stojí určité finančné prostriedky. Krajské a oblastné organizácie tak ako každý rok sú pripravené investovať potrebné financie do marketingu, ale potrebujeme pomoc zo strany štátu,“ povedal Bieľak, ktorý je tiež poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Zabezpečenie verejnej dopravy

Vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet návštevníkov, ktorí chcú uprednostniť dovolenku na Slovensku pred pobytom v zahraničí, organizácie cestovného ruchu vyzývajú na primerané zabezpečenie verejnej dopravy, aby zvládla vyšší počet turistov.

„Ak do regiónu Vysokých Tatier príde väčší počet návštevníkov, ako sme zvyknutí každý rok, tak určite nápor na Tatranské elektrické železnice alebo dopravu v tomto území bude enormný. A to je úloha štátu, aby sa táto situácia zvládla, aby bola väčšia podpora možno aj do verejnej dopravy a na zabezpečenie dopravy turistov do stredísk na Slovensku,“ upozornil Bieľak.

Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu tiež očakávajú, že sa onedlho vyjasnia pravidlá pre možný príchod zahraničných návštevníkov.

„Sme krajinou, ktorá má úzke väzby na okolité štáty a na príchod zahraničných turistov, ktorí sú trvalými návštevníkmi našich regiónov. Potrebujeme, aby sme pre nich mali jasnú odpoveď, za akých podmienok môžu k nám prísť na Slovensko tráviť letné a prípadne aj zimné dovolenky,“ dodal Bieľak z Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Šesť zahraničných zastúpení

Na Slovensku je v súčasnosti zaregistrovaných sedem krajských a 37 oblastných organizácií cestovného ruchu. Slovensko má šesť zahraničných zastúpení cestovného ruchu na propagáciu krajiny – v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Rusku.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR má podľa schváleného rozpočtu v tomto roku vynaložiť na podporu cestovného ruchu spolu takmer 9,6 milióna eur. Z toho pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sú určené dotácie v objeme zhruba 7,6 milióna eur a na propagáciu cestovného ruchu a marketingové aktivity (vrátane zahraničia) skoro 2 milióny eur.

V minulom roku vynaložil rezort na cestovný ruch celkovo 8,6 milióna eur – na dotácie pre organizácie cestovného ruchu 6,4 milióna eur a na propagáciu cestovného ruchu 2,2 milióna eur.

Agentúra SITA oslovila Ministerstvo dopravy a výstavby SR.