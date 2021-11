Cestujete do Indie? Majte sa na pozore pred horúčkou dengue, šíria ju komáre

Veľvyslanectvo SR v Dillí upozorňuje slovenských občanov cestujúcich do Indie na epidémiu vírusu dengue, ktorú šíria komáre rodu Aede.

Ako informuje rezort diplomacie na svojej webovej stránke, viaceré spolkové štáty Indie – Haryana, Pandžáb, Radžastán, Tamil Nadu, Uttar Pradéš, Uttarakhand, Džamú, Kašmír a Dillí evidovali v októbri 2021 až 1 200 prípadov horúčky dengue.

Smrteľné ochorenie

Jej výskyt je zaznamenaný aj v okolitých štátoch, ako sú Bangladéš a Nepál a môže sa vyskytnúť aj v ďalších krajinách.

„Vzhľadom na to, že ide potenciálne o smrteľné ochorenie, Zastupiteľský úrad SR v Dillí vyzýva cestujúcich do Indie a okolitých štátov k dodržiavaniu prevencie, a to vyhýbaniu sa močaristým oblastiam a porastom, používaniu repelentov a noseniu oblečenia zakrývajúceho celé končatiny,“ zdôrazňuje ministerstvo zahraničných vecí.

Príznaky horúčky

V prípade nástupu príznakov, ako sú bolesť hlavy, kĺbov a horúčka nad 39°C, rezort odporúča urýchlené vyhľadanie lekárskej pomoci a dodržiavanie pokynov miestnych úradov.

V prípade potreby môžu občania SR v Indii kontaktovať Zastupiteľský úrad SR v Dillí na pohotovostnej linke +919818799477, registrovať sa na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a inštalovať si aplikáciu Svetobežka.