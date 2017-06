Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? Tieto rady môžu byť veľmi užitočné

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov a aj vzhľadom na informácie policajného pridelenca pôsobiaceho v Chorvátsku pripravila polícia pre občanov niekoľko rád, ako bezproblémovo stráviť dovolenku v krajine.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, treba si napríklad čas skontrolovať platnosť svojich cestovných dokladov a občianskych preukazov.

Deti s vlastným dokladom

„Pamätajte, do Chorvátskej republiky môžu slovenskí občania cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom,” povedala Baloghová. Polícia pripomína, že deti musia mať svoj vlastný cestovný doklad, už dávno ich nie je možné zapísať do cestovného pasu rodičov.

Pokiaľ občania na dovolenku cestujú autom, ideálne je podľa polície trasu plánovať vopred, s použitím dopravného plánovača. „Myslite na to, že najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku, v strede a na konci mesiaca,” upozornila Baloghová.

V krajine budú pôsobiť slovenskí policajti

V prípade, že občan stratí pas alebo občiansky preukaz a stratu alebo krádež nahlási, podľa polície by s dokladom nemal cestovať, ako ho následne náhodou nájde. „Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému, a preto pri každej kontrole, či už hraničnej alebo bežnej sa hľadí na takýto doklad ako na neplatný. Ak nájdete stratený alebo ukradnutý doklad, ešte pred cestou sa informujte na polícii, ako máte postupovať, aby sa vám nestalo, že pri ceste na dovolenku vás pri kontrole nevpustia do krajiny, do ktorej cestujete,” uviedla Baloghová. Doklad, ktorý občan v domovskej krajine nahlási ako stratený a následne ho predloží ako cestovný doklad pri prechode štátnej hranice, polícia Chorvátskej republiky zadrží a odstúpi ho ako neplatný na zastupiteľský úrad príslušnej krajiny.

Polícia zároveň pripomína, že od 1. júla do 31. augusta sa o bezpečnosť dovolenkárov v Chorvátsku postará osem slovenských policajtov. „Pôsobiť budú v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to v splitsko-dalmatínskej a v primorsko-goranskej,” dodala Baloghová..