5 najbezpečnejších metropol sveta v čase pandémie

Mestá na celom svete museli počas pandémie Covid-19 prehodnotiť svoju bezpečnosť a znížiť riziko nákazy na minimum. Ktoré metropoly to zvládli najlepšie?

Nič v moderných dejinách ľudstva nezmenilo mestský život tak ako Covid-19. Rušný život vo veľkomestách vystriedali striktné protipandemické opatrenia, ktoré budú s najvyššou pravdepodobnosťou ešte istú dobu pretrvávať.

V skutočnosti je pandémia koronavírusu prvou pandémiou, ktorá sa nám ako „urbanizovanej“ spoločnosti stala. Keď začiatkom 20. storočia vypukla španielska chrípka, len 14 % populácie žilo v mestách, zatiaľ čo dnes sa toto číslo podľa odhadov OSN zvýšilo na 57 %.

V dôsledku toho sa musia mestské orgány ešte viac usilovať o to, aby zabezpečili efektívnu ochranu verejného zdravia a celkovú bezpečnosť svojich obyvateľov.

Mnoho miest zaviedlo značenie, ktoré upozorňuje na dodržiavanie sociálneho odstupu. Foto: ilustračné, Getty Images

Za účelom zistenia najúčinnejších zavedených opatrení zverejnila spoločnosť Economist Intelligence Unit rebríček bezpečných miest v roku 2021. Ten zoraďuje 60 miest na základe 76 bezpečnostných indikátorov, pričom tento rok pribudli nové kritériá: pripravenosť na pandémiu a úmrtnosť na ochorenie COVID-19.

Kodaň

Hlavné mesto Dánska vďačí svojmu prvenstvu novozavedenému kritériu environmentálnej bezpečnosti, ktoré okrem iného zohľadňuje aj množstvo zelene v meste. Práve početné mestské lesy mali veľký vplyv na to, ako dobre sa mesto a jeho obyvatelia dokázali vyrovnať s protiepidemickými opatreniami. Tie Kodaň od septembra tohto roka úplne zrušila.

Početné parky a otvorené priestranstvá v Kodani zohrali kľúčovú úlohu v tom, ako sa obyvatelia vyrovnali s pandemickými obmedzeniami. Foto: ilustračné, Getty Images

Kodančania počas pandémie vyhľadávali predovšetkým parky a vodné plochy, kde mohli oddychovať, vychutnať si svoj obed či len tak sa poprechádzať. Mesto tiež naďalej poskytuje svojim obyvateľom, ale i turistom tzv. „Corona príručku“ s aktuálnymi informáciami a takisto zaviedlo jasné značenie na vytvorenie dostatočného odstupu medzi skupinami ľudí vo vonkajších priestoroch.

Kodaň tiež zriadila množstvo mobilných odberových miest, v ktorých sa môže dať bezplatne otestovať na Covid-19 každý vrátane turistov. Zhromaždené údaje umožňujú podrobné monitorovanie ohnísk, pričom mesto v blízkej budúcnosti plánuje zaviesť aj monitorovanie odpadových vôd, aby ohniská zachytilo včas.

Toronto

V tesnom závese za Kodaňou sa v rebríčku umiestnilo najväčšie kanadské mesto Toronto so silným skóre v oblasti infraštruktúry a environmentálnej bezpečnosti. Metropola sa vyznačuje najmä svojou inkluzívnou kultúrou a cielenou komunikáciou naprieč komunitami, čo sa vyplatilo pri šírení povedomia o očkovaní a jeho prijatí zo strany občanov.

Toronto sa v rebríčku bezpečných miest umiestnilo na vysokej priečke vďaka svojej inkluzívnej kultúre a environmentálnej bezpečnosti. Foto: ilustračné, Getty Images

Toronto ziniciovalo množstvo očkovacích programov prispôsobených potrebám jednotlivých komunít, ako napríklad podanie prvých dávok vakcín pre občanov, ktorí nemohli opustiť svoje domovy alebo zabezpečenie spravodlivého prístupu k očkovaniu bez ohľadu na rasovú príslušnosť.

Singapur

Tretím miestom sa môže pýšiť metropola s jednou z najvyšších mier zaočkovanosti na svete (v súčasnosti 80 %). Už počas prvých dní od vypuknutia pandémie mesto promptne zareagovalo na krízovú situáciu a okamžite zaviedlo digitálne monitorovanie a trasovanie kontaktov, ktoré praktizuje dodnes.

Predtým, než osoba vstúpi do verejných budov alebo priestorov, musí naskenovať svoj personalizovaný kód na mobilnej aplikácii TraceTogether. To umožňuje orgánom vystopovať jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými a umiestniť ich tak do karantény s cieľom zabrániť šíreniu vírusu.

Za účelom zvýšenia bezpečnosti využíva Singapur špeciálne softvéry a mobilné aplikácie na trasovanie kontaktov. Foto: ilustračné, Getty Images

Danú aplikáciu si pred vstupom do krajiny musia nainštalovať aj turisti. Okrem toho majú turistické atrakcie a nákupné strediská obmedzené vstupy a vybraní ambasádori zabezpečujú, aby verejnosť dodržiavala určené predpisy. Jednotlivcom, ktorí ich porušia, hrozia vysoké pokuty.

Sydney

Najväčšie austrálske mesto sa celkovo umiestnilo na piatom mieste a v oblasti zdravotnej bezpečnosti figuruje v top desiatke. Austrália bola jednou z prvých krajín, ktoré počas pandémie úplne uzavreli svoje hranice a vzhľadom na rastúci počet prípadov zaviedla prísny lockdown.

Austrália v novembri tohto roka otvorila svoje hranice po viac než roku a pol. Foto: ilustračné, Getty Images

Úmrtnosť na Covid-19 na obyvateľa v Austrálii je naďalej jednou z najnižších na svete. Keďže zaočkovanosť v Novom Južnom Walese dosiahla 70 %, došlo ku zrušeniu mnohých obmedzení a Austrália po viac ako roku a pol otvorila svoje hranice.

Tokio

Hlavné mesto Japonska sa umiestnilo na piatom mieste v celkovom rebríčku a na samom vrchole samostatného rebríčka zdravotnej bezpečnosti, ktorý meria faktory ako univerzálna zdravotná starostlivosť, pripravenosť na pandémiu, priemerná dĺžka života, duševné zdravie a úmrtnosť na COVID-19. Hoci počet prípadov počas olympijských hier vzrástol, miera infikovaných sa výrazne znížila, keďže zaočkovaných je už takmer 60 % populácie.

Tokyo povzbudzuje podniky k tomu, aby držiteľom COVID preukazov ponúkali zľavy. Foto: ilustračné, Getty Images

V duchu pozitívnych správ Japonsko oznámilo ukončenie núdzového stavu a postupné zrušenie obmedzení od konca septembra 2021. Namiesto nich krajina plánuje podporiť používanie očkovacieho pasu na vstup do zdravotníckych zariadení či na veľké podujatia a taktiež povzbudzovať podniky k tomu, aby držiteľom pasov ponúkali zľavy alebo kupóny.