5 najkrajších turistických trás v Národnom parku Banff

Národný park Banff je obľúbenou destináciou väčšiny návštevníkov Kanady. Prichádzajú sem kvôli horám, úchvatným výhľadom, tyrkysovým jazerám, divej zvery a množstve outdoorových aktivít.

Ak sa chystáš navštíviť národný park Banff v Kanade, prečítaj si aj náš článok itinerár pre Banff, ktorý je plný tipov ideálnych pre nováčikov. Banff má nespočetné množstvo turistických chodníkov. Populárne sú väčšinou preplnené turistami, tie menej známe naopak dávajú pocit voľnosti. Vybrala som 5 najkrajších trás, ktoré ponúkajú výhľady na kvetnaté lúky, horské jazerá, ľadovce aj vodopády.

Healy Pass

Túra na Healy Pass ponúka krásne výhľady na okolité hory, lúky plné farebných letných kvetov, ľahkú turistickú trasu s pozvoľným stúpaním. Túru si môžeš predĺžiť k Egypt Lake v rámci 1-dňového výletu alebo môžeš zostať na noc v kempe alebo na chate.

Vzdialenosť: 19,4 km

Prevýšenie: 650 m

Náročnosť: ľahká

Ideálny čas na túru: od polovice Júla do Septembra

Opis túry: Začína sa na lyžiarskom stredisku Sunshine Village. Široký chodník popri Healy Creek vedie prevažne lesom, pričom niekoľkokrát drevené mostíky križujú potok. Asi po 7 km lesnej prechádzky dorazíš na obrovskú lúku plnú žltých a ružových kvetov. Úžasné more letných farieb so Skalnatými zasneženými horami v pozadí.

Akonáhle sa dostaneš na Healy Pass, najvyšší bod túry, pokračuj ďalších 50 metrov do kopca pre jedinečný výhľad na Scarab Lake a Egypt Lake. Ak máš chuť pokračovať ešte ďalej, môžeš zísť až ku Egypt Lake. Hoci táto časť je dosť strmá s klesaním asi 300 metrov na 3 km, pri jazere je kemp a horská chata, v ktorej sa dá prespať a predĺžiť si výlet.

Healy pass Banff National Park Maya Steininger

Johnston Canyon

Jedna z najpopulárnejších túr v národnom parku Banff je Johnston Canyon. Vedie úzkym kaňonom s niekoľkými kaskádovými vodopádmi až po lúku s nádherne sfarbenými minerálnymi prameňmi Ink Pots obklopenými horami. V zime sa vodopády premenia na ľadopády a úžasnú bielu zamrznutú krajinku.

Vzdialenosť: 7,4 km k vrchným vodopádom (12 km po Ink Pots)

Prevýšenie: 150 m; 335 m po Ink Pots

Náročnosť: ľahká

Ideálny čas na túru: celoročne

Opis túry: Turistický chodník začína popri ceste Bow Valley Parkway. Je ľahký, veľmi dobre označený a prístupný pre všetkých. Začiatok túry vedie po asfaltovom chodníku k prvým vodopádom, ktoré možeš vidiť zblízka ak prejdeš cez krátky skalný tunel.

Vrchné vodopády sú od parkoviska vzdialené 2,5 km a chodník ma mierne prevýšenie. Prechádzka hlboko v kaňone s výhľadmi na vodopády je prekrásna. Ak budeš pokračovať 3,5 km ďalej po širokom chodníku, dostaneš sa k jazierkam modro-zelenej farby Ink Pots, ktoré sú studenými minerálnymi prameňmi.

Johnston Canyon , Banff National Park Maya Steininger

Boom Lake

Túra k Boom Lake je málo známa a preto je ideálna pre ľudí, ktorí si radi užívajú prírodu bez turistických davov. Vedie k horskému jazeru obklopenému horami. V lete je super skočiť do vody na rýchle osvieženie a v zime sa dá bežkami prejsť krížom cez jazero.

Vzdialenosť: 10,6 km

Prevýšenie: 200 m

Náročnosť: ľahká

Ideálny čas na túru: celoročne

Opis túry: Túra začína blízko hraníc provincie Alberta a Britská Kolumbia popri ceste 93S/Banff-Windermere. Cestička vedie ponad potok cez drevený most a postupne naberá prevýšenie. Zo začiatku je cesta široká, a tesne pre jazerom sa zužuje. Okolie jazera tvoria obrovské balvany, niektoré ideálne na oddych a opaľovanie. Krištáľovo čisté a priehľadné jazero si jednoducho pýta do neho skočiť, aj keď je veľmi studené.

V zime môžeš dojsť k jazeru bežkách a prejsť sa cez jazero k okolitým vodopádom (iba v prípade ak nesnežilo a nehrozia lavíny, info sa dá zistiť na webstránke Parks Canada)

Boom Lake, Banff National Park Maya Steininger

Mount St. Piran

Jedinečná túra na vrchol hory Saint Piran ponúka výhľad na jedno z najznámejších jazier v Kanade – Lake Louise a nad ním Victoria Glacier. Po ceste na vrchol sa nachádza aj malé jazero Lake Agnes s čajovňou, kde sa dá oddýchnuť a najesť. Napriek tomu, že okolie Lake Louise je veľmi turisticky obľúbené, hora Saint Piran je menej známa a preto tu nestretneš veľké davy.

Vzdialenosť: 14 km

Prevýšenie: 950 m

Náročnosť: stredne náročná

Ideálny čas na túru: Jún až September

Opis túry: Chodník začína pri slávnom Lake Louise v národnom parku Banff. Na začiatku je označený ako chodník ku Lake Agnes a jeho čajovni. Aj keď neustále stúpa, výhľady na tyrkysovo modré jazero s ľadovcom postkytuje dostatočné rozptýlenie. Asi po 3 km od Lake Louise odboč doprava na chodník Little Beehive. Popri ňom bude malá značka pre Mount St. Piran.

Hneď za značkou začne chodník strmo stúpať medzi stromami a pokračuje serpentínami. Zo strmých serpentín môžeš vidieť Lake Louise a Victoria Glacier, ale aj celú dolinu v okolí rieky Bow. Z vrcholu Mount St. Piran uvidíš niekoľko ľadovcov, vysokohorských jazier a vrcholky zasnežených hôr pozdľž cesty Icefields Parkway.

Ešte viac turistických trás nájdeš v našom poste turistika v Banffe.

Mount St. Piran, Banff National Park Maya Steininger

Aylmer Lookout

Aylmer Lookout je jediná túra, ktorá ponúka výhľad zhora na Lake Minnewanka. Napriek tomu, že je to dlhý výlet, dá sa zľahčiť buď prebicyklovaním časti trasy alebo kempovaním popri jazere a predĺžením výletu na 2 dni.

Vzdialenosť: 25 km

Prevýšenie: 880 m

Náročnosť: stredne náročná (ak ju skombinuješ s bicyklovaním)

Ideálny čas na túru: Máj až Október (sezónne obmedzenie kvôli veľkému výskytu medveďov je v období od 10. Júla do 15. Septembra kedy nie sú povolené bicykle, psy ani kempovanie; a turistika je povolená iba v skupine minimálne 4 ľudí)

Opis túry: Jedna z mojich najobľúbenejších túr v národnom parku Banff sa začína na parkovisku pri Lake Minnewanka. Zatiaľ čo väčšina ľudí piknikuje pri jazere alebo si zaplatí výlet loďkou cez jazero, málokto sa odváži na túru k Aylmer Lookout kvôli jej dĺžke.

Turistický chodník začína rovinkou na prvých 2 km až ku Stewart Canyonu. Potom sa ťahá popri pobreží Lake Minnewanka po miernych kopčekoch až po križovatku Aylmer Pass Junction (kde sa nachádza aj kemp). Potiaľto je to asi 8,5 km a dá sa to prejsť na bicykli. Asi 4 km dlhý lesný chodník vedie na vrch kopca ku Aylmer Lookout, z ktorého je vidieť takmer celé obrovské Lake Minnewanka.

Aj keď som spomínala, že sa do dá prejsť za deň alebo zostať na noc v kempe, mojím obľúbeným spôsobom je kombinácia bicykla a turistiky: 8,5 km bicykel / 8,5 km túra / 8,5 km bicykel. Úžasný denný horský výlet!