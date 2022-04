Cestujte bezpečne a zábavne: Toto sú tipy ako na to

Hoci čas dovoleniek je ešte pomerne ďaleko, pobyty v zahraničí už treba vybavovať teraz. Ak sa chystáte na letný oddych pri mori, musíte si zabezpečiť letenky a ubytovanie. To však nie je všetko.

V prípade, že túžite po romantickom road tripe autom, potrebujete vozidlo, ktoré sa vám nerozpadne v polovici cesty. Radi cestujete vlakom? Mali by ste si so sebou zobrať skvelú knihu, aby vám cesta rýchlo ubehla. Cestovateľské lifehacky sú zlatom, preto vám prinášame zopár tipov, ako cestovať bezpečne a bez nudy.

Foto: Unsplash

„Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.” – St. Augustine

Predtým ako vycestujete

Poznáte ten skvelý pocit, keď si kúpite letenku? Ste nadšení pri pomyslení na to, že si po toľkých mesiacoch náročnej práce konečne oddýchnete. Predstavte si, že ležíte v plavkách na pláži a opaľujete sa. V ruke držíte drink a v ušiach vám znie zvuk prílivu a odlivu. Nádherný pocit, však?

Foto: Unsplash

Aby ste si dovolenku užili bez problémov, strachu a starostí, potrebujete sa na to dôkladne pripraviť. Ak cestujete autom, musíte mať kvalitné súčiastky, ktoré vás nesklamú ani na ceste okolo sveta. Keď však máte lepší zážitok z lietania, investovať vám stačí do letenky.

V oboch prípadoch by ste však nemali zabúdať na poriadne zabezpečenie vášho domova. Všetko na ochranu pred prípadnou krádežou alebo inou katastrofou nájdete neuveriteľne výhodne. Stačí kliknúť na internetovú stránku www.vasekupony.sk, kde práve teraz nájdete zľavový kód Merkury Market.

Foto: Unsplash

Dobrou správou je, že nepotrebujete ísť ani do kamenného obchodu. To vám totiž zaberie kopec drahocenného času. Stačí pár klikov na internete a zabezpečíte si prevádzkové kvapaliny a ďalšie autopríslušenstvo podľa vášho výberu a vkusu. Za zvýhodnené ceny si kúpite aj zámky na rôzne cennosti, ktoré vás doma budú čakať.

Zažeňte nudu počas cestovania

Nuda sa dá na ceste vlakom či lietadlom zahnať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj to, že si do príručnej batožiny pribalíte zaujímavú knižku. Pomocou nej sa vám cesta bude zdať kratšia. Náležite si to užijete a ako bonus nebudete strácať čas premýšľaním nad hlúposťami.

Ak cestujete s deťmi, treba ich zabaviť, aby sa na dlhej ceste nezbláznili. A vy takisto. Stačí kliknúť na Martinus zľavový kód a kúpiť im maľovanky za pár eur. Skúste sa tam však pozrieť aj na stolné hry. Teraz už predsa existujú zábavné cestovné sady od výmyslu sveta. A čo keby ste tieto aktivity vystriedali? Zaručene si tak cestovanie užije vy aj vaši najmenší.

Foto: Unsplash

So zábavnými pomôckami sa nebudete nudiť na ceste ani na pláži. Prečítate si zaujímavý príbeh v knižke, prípadne sa zahráte s vašou ratolesťou. Do leta je ešte času dosť. Je však dôležité, aby ste mysleli na to, že si dovolenku musíte poriadne užiť.

Pomocou našich rád sa tak nielenže zabavíte, ale aj ušetríte, čo sa za akýchkoľvek okolností veľmi hodí. Šťastnú a lacnú cestu!

