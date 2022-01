Okúzľujúce mestá u našich susedov, ktoré musíte navštíviť: Spoznajte krásy Poľska!

Sever pokrývajú jantárové pláže Baltského mora, na juhu sa zase týčia majestátne štíty Vysokých Tatier. V Krakove prekvitá moderná kultúra, zatiaľ čo sliezske zámky svedčia o bohatej histórii. Častokrát zaznávané Poľsko toho v sebe ukrýva viac, než by ste si mysleli. Ponúkame vám výber najkrajších poľských miest.

Krakov

Spleť úzkych stredovekých uličiek, široká ponuka útulných kaviarní, rušný nočný život a bohatá architektúra rôznych historických období. Starobylé poľské kráľovské hlavné mesto je jedným z najživších miest v Európe a je plné krásnych zákutí, ktoré sa oplatí vidieť.

Mesto je domovom jednej z najpôsobivejších pamiatok Poľska: grandiózneho hradu Wawel. Už len nádvorie Wawelu inšpirované talianskou renesanciou stojí za návštevu, ale nachádza sa tu aj katedrála s kryptou, ktorá je miestom posledného odpočinku poľských kráľov, národných hrdinov a revolucionárov.

Žiadna návšteva Krakova by sa nemala zaobísť bez výletu do nádhernej soľnej bane Wieliczka, ktorá je zapísaná na zozname UNESCO. Baňa obsahuje veľkolepú podzemnú kaplnku sv. Kingy a početné sochy vyrobené výlučne z kamennej soli, ako aj dobrodružný labyrint a krištáľové jazero.

Gdansk

Prístavné mesto Gdansk je považované za jedno z najkrajších miest v Poľsku a po stáročia zastáva osobitné politické a strategické postavenie. Absolútnym highlightom v Gdansku je stredoveké Staré Mesto, ktoré je lemované zrekonštruovanými mestskými palácmi a starými kupeckými domami.

Okrem toho je bývalé hanzovné mesto považované za centrum výroby jantáru a dostalo tak vznešenú prezývku „zlaté mesto“. Aj v oblasti kultúry je čo objavovať. Navštíviť môžete napríklad vyše 700-ročný kostol Panny Márie, ktorý je akýmsi symbolom tohto mesta.

Vroclav

Štvrté najväčšie mesto Poľska, hlavné mesto Dolného Sliezska, sa môže pochváliť bohatou históriou, príjemnou atmosférou, nekonečnými možnosťami objavovania nádherných miest a roztomilými malými sochami trpaslíkov (nazývanými krasnale), ktoré obývajú ulice, vchody a námestia. Najstaršia časť mesta, tzv. Katedrálny ostrov, stojí za návštevu v neposlednom rade pre panoramatický výhľad z vrchu katedrály sv. Jána Krstiteľa.

Dolné Sliezsko je fascinujúca krajina hradov a zámkov. Nadšenci záhad druhej svetovej vojny by v tomto kraji rozhodne nemali vynechať hrad Książ, o ktorom sa hovorí, že v podzemných tuneloch ukrýva nacistický zlatý vlak.

Toruň

Toruň, ktorý je okamžite rozpoznateľný podľa charakteristickej gotickej architektúry z červených tehál, je klenotom poľského cestovného ruchu a jednou z najkrajších destinácií v krajine. Mesto zapísané na zozname UNESCO prežilo druhú svetovú vojnu takmer bez škôd a môže sa pochváliť zmesou barokových, gotických a manieristických budov. Je tiež rodiskom známeho astronóma z 15. storočia, Mikuláša Kopernika.

Toruň je v Poľsku známy ako hlavné mesto perníka. Je nemožné hovoriť o tomto meste bez toho, aby sme spomenuli pečené pochúťky nazývané pierniki, ktoré patria ku obľúbeným sladkostiam v krajine. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii výroby perníka v Toruni, môžete navštíviť interaktívne Múzeum torunského perníka, ktoré sa nachádza v najstaršej továrni na výrobu perníka v Európe.

Kazimierz Dolny

Ak by sa konala súťaž o najmalebnejšie poľské mestečko, favoritom na víťazstvo by bol určite Kazimierz Dolny. Toto mesto na brehu rieky Visla je všetkým, čo by ste očakávali od pokojného vidieckeho útočiska. Má krásne Trhové námestie so zachovalými historickými domami v miestnom renesančno-barokovom štýle.

Nachádzajú sa tu taktiež zrúcaniny starobylého hradu na kopci nad mestom, ktoré ponúkajú najlepší výhľad na okolitú scenériu. Kazimierz Dolny je už dlho známy ako obľúbené miesto na oddych medzi bohémskymi kruhmi poľskej spoločnosti a očarí každého, kto si sem príde oddýchnuť.

Poznaň

Poznaň, ktorá je v Poľsku známa ako biznis centrum cestovného ruchu, je v skutočnosti oveľa viac než len to. Jedno z najstarších miest v Poľsku je často na vrchole rebríčka najlepšej životnej úrovne v krajine. Najfotogenickejším miestom je farebné Trhové námestie s radmi maľovaných meštianskych domov a pôsobivá renesančná radnica, ktorá svojou majestátnosťou konkuruje tej vo Vroclavi.

Rovnako ako Vroclav, aj Poznaň má svoj Katedrálny ostrov, ktorému dominuje grandiózna katedrála sv. Petra a Pavla. Mesto ponúka tiež veľký výber secesnej architektúry sústredenej okolo modernej štvrte Jeżyce.

Varšava

Druhá svetová vojna Varšavu takmer úplne zničila, no toto mesto povstalo z ruín ako Fénix z popola a stalo sa jednou z najzaujímavejších a najrýchlejšie rastúcich metropol Európy. Malebné uličky a nádherné budovy Starého Mesta zapísaného na zozname UNESCO sú výsledkom precíznej práce renovátorov.

Niektoré z najkrajších pamiatok sú ranobarokový kráľovský zámok v meste, zámky v parku Łazienki a Múzeum varšavského povstania, v ktorom sa nachádza aj interaktívna multimediálna výstava o tomto období.

Disponuje tiež veľmi dynamickou kulinárskou scénou, ktorá sa môže pochváliť jedným z najlepších výberov vegetariánskych reštaurácií v Európe, ako aj veľkým množstvom pouličných reštaurácií.