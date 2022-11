Počet pasažierov Medzinárodného letiska Dubaj v treťom kvartáli prekonal predpandemickú úroveň

Počet pasažierov Medzinárodného letiska Dubaj v treťom kvartáli tohto roka prekročil predpandemickú úroveň. Počas júla až septembra letisko vybavilo 18,5 milióna cestujúcich. V prvom kvartáli 2020, čiže tesne pred začiatkom pandémie ochorenia COVID-19, cez letisko prešlo 17,8 milióna pasažierov. Rast počtu cestujúcich je vítanou správou pre ekonomiku Dubaja, ktorej motorom je turizmus. Na hrubom domácom produkte emirátu sa turizmus podieľa zhruba 12 percentami.

Od začiatku roka do záveru septembra cez letisko v Dubaji prešlo 46 miliónov cestujúcich, čo bolo 72 percent predpandemickej úrovne. Generálny riaditeľ letiska Paul Griffiths pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal, že za celý tento rok jeho firma očakáva viac ako 64 miliónov pasažierov. Odhadovaný celoročný počet cestujúcich je však stále vzdialený predpandemickej úrovni 86,4 milióna v roku 2019. Podľa Griffithsa letisko očakáva, že celoročný počet jeho pasažierov sa na úroveň z obdobia pred pandémiou dostane v roku 2023.