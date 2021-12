Lockdown v Rakúsku čoskoro skončí. Čo to znamená pre dovolenkárov?

Rakúsko urobilo začiatkom zimnej sezóny razantný krok. Od 22. novembra v krajine platí celoštátny lockdown pre všetkých bez výnimky – očkovaných i neočkovaných. Po troch týždňoch teraz nastáva dlho očakávané uvoľňovanie opatrení. Nie však pre všetkých.

Ako už bolo vopred avizované, lockdown sa v Rakúsku pre očkovaných a prekonaných končí 12. decembra. Termíny otvárania prevádzok, vrátane ubytovacích a stravovacích zariadení, však majú jednotlivé spolkové krajiny vo vlastnej réžii:

V Burgenlande, Tirolsku a Vorarlbersku sa reštaurácie a hotely otvárajú už od nedele 12. novembra. Bary, vrátane Après-ski ostávajú aj naďalej zatvorené.

V Dolnom Rakúsku, Salzbursku, Štajersku, Korutánsku a Hornom Rakúsku otvárajú gastronomické a ubytovacie podniky svoje brány až 17. decembra.

Vo Viedni bude gastro zatvorené až do 20. decembra.

Neočkovaní si dovolenku v Rakúsku neužijú

Vstup do krajiny je síce stále možný s negatívnym PCR či antigénovým testom, no v prípade reštaurácií, hotelov či lanoviek to neplatí. Pre neočkovaných bude teda takmer nemožné stráviť dovolenku v Rakúsku.

Od 15. novembra totiž v krajine platí zákaz vychádzania pre neočkovaných, ktorí smú svoje domovy opustiť len v naliehavých prípadoch. O tom, kedy sa lockdown pre neočkovaných v Rakúsku skončí, zatiaľ nie je rozhodnuté.

Čo sa týka prvoočkovancov, bude pre nich platiť prechodné obdobie štyroch týždňov (do 6. decembra 2021 vrátane), t.j. v tomto období sa za platný Covid pas akceptuje prvé očkovanie v kombinácii s PCR testom.

Dôležitou informáciou pre dovolenkárov je aj to, že očkovací preukaz je v Rakúsku platný len deväť mesiacov od podania druhej dávky. Po uplynutí tejto lehoty je pre uznanie certifikátu potrebná ďalšia dávka. V tomto prípade platí prechodné obdobie troch týždňov.

Kde všade platí v Rakúsku pravidlo OP (očkovaní + prekonaní):