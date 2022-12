Spoznajte benefity poznávacích zájazdov

Nemáte radi cestovanie, pretože vám pripadá ako strata času? Tiež si neviete predstaviť len tak ležať v cudzej krajine a nič nerobiť? Potom sú poznávacie zájazdy presne tým typom rozptýlenia, aký už dávno hľadáte. Máte šancu prežiť svoju dlho očakávanú dovolenku aktívne, tak do toho! A nebojte sa do poznávania zapojiť aj vlastné deti, má to množstvo výhod.

Spôsob, ako si zamilovať geografiu a históriu

Veľa z nás si odnieslo nepekné spomienky na predmety ako dejepis alebo zemepis. Čistá bifľovačka? Možno. Je však spôsob, ako si spoznávanie histórie osvojiť už v detstve a preniesť si pozitívny vzťah k cudzím krajinám aj do dospelosti. Veďte svoje deti k poznávaniu sveta. Uľahčíte im štúdium, ale zároveň zvýšite ich kultúrne a globálne povedomie. Je lepšie raz zažiť ako stokrát počuť. Ak sa so svojimi deťmi vyberiete na poznávací zájazd autobusom, máte možnosť prejsť mnohými zaujímavými krajinami a vypočuť si o nich odborné výklady sprievodcu. Ani letecké poznávacie zájazdy nie sú na zahodenie – čím menej potrvá cesta, tým viac na dovolenke zažijete.

Nechajte deti porozumieť svetu okolo seba tým, že ich priamo ovplyvní. Nech spoznajú, čo sa deje na letisku, aké krajiny treba prejsť, kým pricestujete do cieľového miesta, nech porovnajú úroveň života u nás a vo svete. Možno vám to dá množstvo pohnútok na zamyslenie a rozhovory, v čom je život u nás lepší alebo horší ako v cudzine. Naučia sa empatickému prístupu a uvedomia si svoje postavenie vo svete a hodnotu všetkého, čo majú. Aké prirodzené je načapovať si doma vodu priamo z vodovodného kohútika. Že nikto neovplyvňuje našu módu alebo sa tešíme z potravinovej sebestačnosti. Sú krajiny, kde sa pitná voda kupuje vo fľaškách a kde všetok tovar okrem lokálneho ovocia dovážajú.

Rozvíjanie kritických zručností a nadobúdanie nových priateľstiev

Na poznávacom zájazde máme možnosť kriticky pouvažovať o tom, čo je na danej krajine pekné a s čím by sme sa nevedeli stotožniť. Oceníme prírodné krásy, miestnu gastronómiu, ale tiež povahové špecifiká obyvateľov. Už aj deti v útlom veku môžu počas dovolenky v zahraničí nadviazať priateľstvá, ktoré pretrvajú roky. Tu sa črtá i ďalšia výhoda, a to rozvíjanie jazykových zručností. Dnes nie je problém spojiť sa s ľuďmi aj z opačného konca sveta. Vycestovať na dovolenku do zahraničia sa dnes netýka len leňošenia na pláži. Je to životný štýl, ktorým sa snažíme popracovať na našom všeobecnom rozhľade, no takisto nás privádza na množstvo myšlienok, ktorými by sme sa doma nezaťažovali. Množstvo rôznorodých informácií, výhľadov a zážitkov nám prinesie iba poznávací zájazd. Nájdime si k aktívnej dovolenke cestu a zmeňme názor na svet. Možno je celkom iný, ako sme sa o ňom učili.

Informačný servis