Vstup Chorvátska do Schengenu prinesie cestovateľom viaceré výhody, pri leteckej doprave však až od tohto dátumu

Kontroly na hraničných priechodoch Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom sú od januára zrušené. Prináša to výhody pre slovenských občanov, pre ktorých je Chorvátsko jednou z obľúbených dovolenkových destinácií.

„Vstup Chorvátska do schengenského priestoru znamená pre občanov Slovenska to, že už sa nebudú musieť podrobiť hraničných kontrolám a kontrole cestovných dokladov, ak budú prekračovať chorvátsko-maďarskú a chorvátsko-slovinskú hranicu. Prejazd bude voľný,“ uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Podmienky a zmeny od 1. januára

Ako ďalej v tlačovej správe informoval rezort vnútra, Chorvátsko sa 1. januára tohto roku stalo 27. štátom schengenského priestoru, v rámci ktorého je možný voľný pohyb osôb a tovarov bez kontrol na vnútorných hraniciach. Tie sa môžu prekročiť na ktoromkoľvek mieste okrem cestných, železničných a iných priechodov.

„V leteckej doprave sa vstup Chorvátska do schengenského priestoru prejaví až od 26. marca 2023, čo súvisí so zmenou zimného leteckého poriadku na letný,“ tvrdí rezort. Ďalej upozorňuje občanov, aby pri vycestovaní do zahraničia mali pri sebe cestovný doklad, čo aj naďalej platí v prípade Chorvátska.

„Hoci sa v rámci štátov schengenu kontroly na vnútorných hraniciach nevykonávajú, povinnosťou občanov Európskej únie (EÚ) je, aby sa na území iných členských štátov Únie dokázali preukázať cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Vlastný doklad musia mať aj deti,“ zdôraznilo ministerstvo.

Tieto hranice musí Chorvátsko naďalej kontrolovať

Rezort vnútra ďalej tvrdí, že Chorvátsko po vstupe do shengenského priestoru musí na základe schengenských pravidiel dôkladne vykonávať kontroly na svojich vonkajších hraniciach so Srbskom, Bosnou a Hercegovinou i Čiernou Horou.

„Od vstupu Chorvátska do schengenu ostatné členské štáty tohto spoločného priestoru uznávajú jej víza a povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym príslušníkom tretích krajín. Tento príslušník, ktorý bude mať vydané chorvátske vízum, sa môže podľa podmienok stanovených v shengenskom acquis voľne pohybovať aj na území iných štátov,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Uľahčenie prináša i vstup Chorvátska do eurozóny, čím cestovateľom odpadá povinnosť zamieňať si peniaze pri návšteve krajiny.