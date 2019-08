Cestujte vlakom na oslavy SNP za výhodnú cenu

Do Banskej Bystrice vám stačí jednosmerný lístok, späť vás ZSSK odvezie bezplatne.

Heslom „Začnite s vysťahovaním“ vydal v utorok 29. augusta 1944 večer pplk. Golian signál na ozbrojený odpor proti nemeckej okupácii. K vojakom sa pridali aj dobrovoľníci z radov civilného obyvateľstva a približne 80-tisíc ľudí dokázalo spoločne vzdorovať tlaku okupačných vojsk dva mesiace. Hoci ho poznačili mnohé chyby a zlyhania, Slováci sa týmto činom postavili proti nacistickej vojnovej mašinérii a zabezpečili si rešpekt víťazných mocností.

Tento rok uplynie 75 rokov od Slovenského národného povstania a banskobystrické Múzeum SNP naplánovalo na štvrtok 29. 8. 2019 celoštátne oslavy pri príležitosti výročia tejto významnej udalosti, hoci už v stredu 28. 8. 2019 budú prebiehať sprievodné podujatia. V rámci programu bude možné vidieť modely vojenskej techniky, dobový vojenský tábor, jazdu cyklistickej eskadróny, premietanie filmu Povstanie, vystúpenie SĽUK-u aj Lúčnice či koncerty M. Žbirku, M. Dvorského i zoskupenia Bratislava Hot Serenaders. V replikách dobových uniforiem jednotiek bojujúcich v povstaní budú na vojenskej prehliadke prítomní aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Do Banskej Bystrice zavítajú priami účastníci protifašistického odboja i najvyšší predstavitelia štátu.

„Slovenské národné povstanie patrí k dôležitým historickým míľnikom našich novodobých dejín, preto je pre nás ako národného dopravcu samozrejmosťou, že ľuďom ponúkame možnosť, aby sa na spomienkovej slávnosti zúčastnili,“ vyjadril sa Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

So Železničnou spoločnosťou Slovensko platíte len za cestu do Banskej Bystrice, naspäť cestujete vlakom bezplatne. Stačí, ak si na 28. 8. alebo 29. 8. 2019 kúpite v pokladnici celý jednosmerný lístok do staníc Banská Bystrica alebo Banská Bystrica mesto a pokladníkovi oznámite, že máte záujem využiť ponuku VLAKOM NA SNP. (Predpredaj je spustený od 14. 8. 2019 a akcia sa vzťahuje aj na zľavnené cestovné.) V pokladnici Múzea SNP, prípadne na železničnej stanici Banská Bystrica mesto si následne nechajte cestovný doklad opečiatkovať organizátorom a takto označený lístok môžete do 30. 8. 2019 (do 24:00) použiť na spiatočnú cestu. Ponuka platí do 2. triedy vo všetkých vlakoch ZSSK okrem vlakov InterCity. Lístky na vlaky EuroCity, SuperCity je možné využiť s príplatkom 1 €, doplatok do 1. triedy sa uhrádza v plnej výške. Samozrejmosťou je možnosť dokúpiť si miestenku, lôžko či ležadlo.

