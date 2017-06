Seniorka hodila do motora lietadla mince pre šťastie, všetkých 150 pasažierov museli evakuovať

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Let spoločnosti China Southern Airlines zo Šanghaja do Kantonu mal v utorok päťhodinové meškanie, ktoré zavinila staršia pasažierka, keď pri nastupovaní hodila do motora za hrsť mincí. Ako uviedla pri vypočúvaní na letisku, hodila ich tam pre šťastie. Políciu na potenciálne riziko upozornil jej spolupasažier, ktorý si ju všimol.

Všetkých 150 pasažierov museli evakuovať, zatiaľ čo tím technikov spoločnosti musel vykonať komplexnú inšpekciu motorov.

Lietadlo nakoniec vzlietlo s päťhodinovým meškaním a spoločnosť China Southern Airlines na sociálnych sieťach vyzvala všetkých svojich pasažierov, aby sa pokiaľ možno zdržali konania, ktoré by mohlo ohroziť ich bezpečnosť alebo bezpečnosť ich spolucestujúcich.