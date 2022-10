Cestujúci sa z Bratislavy do Banskej Bystrice dostanú opäť bez prestupu. Výluka Šurany – Levice končí už o pár dní

Frekventovaná vlaková trasa z Bratislavy do Banskej Bystrice bude opäť v plnej prevádzke

Od 19. 10. 2022 budú vlaky z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť premávať ako pred výlukou

Výlukový grafikon s náhradnou autobusovou dopravou sa zruší aj na regionálnej trati Nové Zámky – Levice

Cestujúci sa budú môcť opäť pohodlne a bez prestupov odviesť priamo z Bratislavy do Banskej Bystrice a opačne. Dňa 18. 10. 2022 totiž manažér infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ukončí výluku na úseku Šurany – Levice, a to v plánovanom termíne. O deň neskôr tak začnú vlaky na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť premávať podľa grafikonu ako pred výlukou. Naši zákazníci teda budú na tejto trase opäť cestovať bez náhradnej autobusovej dopravy a odklonu cez Štúrovo.

Najdôležitejšie informácie o trati Bratislava – Banská Bystrica a späť po ukončení výluky:

nočný vlak R 800 pôjde od dňa 18./19. 10. 2022 v zmenenej časovej polohe (pôjde ako pred výlukou) s príchodom do Bratislavy hl. st. o 5:30 (19. 10.), vlak bude skrátený o úsek Bratislava hl. st. – Bratislava-Nové Mesto,

nočný vlak R 801 pôjde od dňa 18./19. 10. 2022 v zmenenej časovej polohe (pôjde ako pred výlukou) s odchodom z Bratislavy hl. st. o 23:32 (18. 10.), vlak bude skrátený o úsek Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl. st.,

vlaky R 830 – R 855, R 871, RR 15843 aRR 17840 budú premávať vo svojich pôvodných trasách, teda z Bratislavy a do Banskej Bystrice a späť, s kalendárnymi obmedzeniami ako pred výlukou,

vlaky na trati Banská Bystrica – Levice a späť a náhradná autobusová doprava (NAD) na trati Šaľa – Nová Baňa a späť, ktoré jazdili počas výluky, už nebudú premávať,

predaj rezervácií do vlakov diaľkovej dopravy bude možný v najbližších dňoch, pričom pri vlakoch R 800/801 na trase Bratislava – Prešov a späť je už spustený, a to aj vrátane lôžkových lístkov.

Od 19. 10. 2022 sa ruší výlukový grafikon s náhradnou autobusovou dopravou aj na regionálnej trati Nové Zámky – Levice a späť.

Najdôležitejšie informácie o regionálnej trati Nové Zámky – Levice a späť po ukončení výluky:

všetky osobné vlaky na tomto úseku budú premávať podľa cestovného poriadku ako pred výlukou,

do svojej pôvodnej polohy ako pred výlukou budú vrátené aj osobné vlaky na úseku Levice – Nová Baňa,

na trase Levice – Štúrovo budú vlaky Os 5900 (Levice 3:46 – Štúrovo 5:01) a Os 5901 (Štúrovo 4:03 – Levice 5:10) vedené aj naďalej v časových polohách ako počas výluky,

na trase Čata – Šahy budú vlaky Os 6061 (Čata 4:34 – Šahy 5:15) a Os 6060 (Šahy 5:18 – Čata 5:58) vedené aj naďalej v časových polohách ako počas výluky.

Nepretržitá výluka na trati Šurany – Levice trvá od 1. 6. 2022 a je súčasťou veľkej opravy traťových koľají na úseku Bratislava – Banská Bystrica. V rámci nej sú opravované úseky Beša – Horný Pial a Úľany nad Žitavou – Hul.

Realizáciou stavby sa odstránili poruchy na infraštruktúre, ktoré vznikali z dôvodu nestability svahu. Foto: ZSSK

„Realizáciou stavby sa odstránili poruchy na infraštruktúre, ktoré vznikali z dôvodu nestability svahu. Opravilo sa 4 106,87 m koľajového zvršku a celkovo sa vymenilo takmer 800 m kompletne zosunutých úsekov, ktoré v niektorých miestach dosahovali výšku až 10 metrov. Železničná trať Hul – Úľany nad Žitavou v dotknutom území preklenuje pôvodné nivy vodných tokov Žitava, Liska a Chrenovka, ktoré tu meandrovali a preplietali sa. Po ich regulácii v roku 1959 a premiestnení do umelých kanálov trať križuje vodný tok zregulovanej Žitavy oceľovým priehradovým mostom. Pôvodný most bol prestavaný na most s priebežným štrkovým lôžkom, nové podvalové podložie a nadvýšenie násypu v upravovaných úsekoch nevyhovuje súčasným podmienkam a dochádza k jeho deformácii. Rekonštrukciou sme odstránili neslávne POTR-e (prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti) a na celom úseku povolíme rýchlosť 70 km/h ,“ uviedla pre ZSSK hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Donedávna sa na onedlho zrekonštruovanom úseku trate, ktorý má 7,8 km (úsek Úľany nad Žitavou – Hul, úsek Beša – Horný Pial), jazdilo dlhodobo obmedzenou traťovou rýchlosťou, maximálne do 50 km/h. Táto rýchlosť bude po niekoľko mesačnom skúšobnom období na celom úseku zvýšená na 70 km/h.

Podľa ŽSR bude na priecestiach aj po spustení prevádzky umiestnené dopravné značenie odkazujúce na zvýšenú pozornosť pri prechode cez železničné priecestia. Toto značenie je umiestnené z dôvodu zhrdzaveného povrchu koľají spôsobeného obmedzenou prevádzkou, ktoré po niekoľkodňovej prevádzke nadobudnú pôvodný stav. Následne bude dopravné značenie odstránené.

Do konca roka 2023 ŽSR ešte na trase Bratislava – Banská Bystrica bude rekonštruovať a modernizovať železničnú infraštruktúru: Dvory nad Žitavou, Trnovec – Tvrdošovce a Palárikovo – Nové Zámky. O ďalších detailoch sa, prosím, informujte u hovorkyne ŽSR – hovorca@zsr.sk.

Informačný servis