Cez Slovensko sa bude opäť presúvať vojenská technika

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Cez Slovensko sa bude od dnes do 11. júna presúvať vojenská technika, upozorňuje na to ministerstvo obrany. Ako sa uvádza v tlačovej správe, ktorú poskytla hovorkyňa Danka Capáková, cez naše územie by sa malo uskutočniť do konca týždňa 18 cestných presunov spojeneckých vojsk.

Spojenci sa budú cez naše územie presúvať na medzinárodné cvičenia a naopak, vracať sa z výcvikových aktivít do domovských krajín. Pôjde aj o tranzit materiálu z operácií medzinárodného krízového manažmentu. Z bezpečnostných dôvodov nie je v súčasnosti možné zverejniť ďalšie informácie, dodala Capáková.