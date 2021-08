Charitatívne podujatia Nájdite sa oslavuje desiate výročie svojho vzniku

22. augusta, sa v Sade Janka Kráľa v Bratislave uskutoční desiaty ročník charitatívneho podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“. Potrvá od 10.00 do 16.00. Podujatie pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, iniciatíva Zvierací ombudsman.

Do Bratislavy pricestujú zástupcovia desiatich útulkov, aby počas dňa pomohli nájsť domov opusteným psom a mačkám. Záujemcom o adopcie pomôžu pri rozhodovaní a poradia vybrať si správny typ zvieraťa.

Každý rok prejde slovenskými útulkami a karanténnymi stanicami približne 12 000 zvierat. V súčasnosti sú útulky, aj napriek veľkej snahe ich zamestnancov a dobrovoľníkov, stále preplnené a kapacitne nie je možné adekvátne sa o tak vysoký počet zvierat postarať. Situácii neprispelo obdobie pandémie, počas ktorého sa mnoho ľudí rozhodlo adoptovať si zviera. Po opätovnom návrate do zamestnania a do škôl, mnohí z nich zistili, že povinnosti spojené s chovom zvieraťa nezvládajú. Adopciu psa je potrebné si dôkladne premyslieť, zvážiť časové a finančné možnosti, neunáhliť sa a pri návšteve útulku trpezlivo odpovedať na všetky otázky kladené ich zástupcami. Prioritou útulkov je umiestniť zviera do čo najlepších a čo najstabilnejších domovov a záujemcom zároveň pomôcť vybrať si psa, ktorý sa bude do ich rodiny čo najviac hodiť. Do budúcnosti tak zabránia zložitým rodinným situáciám a návratom zvierat do útulkov.

Jedinou šancou opustených zvierat je adopcia a nový domov. Ich možnosťou je práve Nájdite sa, v rámci ktorého dostane aspoň časť opustených zvierat nádej na domov.

Počas dňa odovzdá iniciatíva Zvierací ombudsman cenu Animal Hero Slovakia. Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill.

V rámci sprievodného podujatia vystúpia Veronika Strapková, Yael, Erika Rein, Tomy Kotty, Kristína Tran.

Webová aplikácia NÁJDITE SA ONLINE!.

Ide historicky o prvú slovenskú webovú aplikáciu, ktorá v súčasnosti združuje 20 útulkov a poskytuje presné dáta o zvieratách vhodných na adopciu. Jej vznik ovplyvnila aj pandémia Covid-19, ktorá znemožnila záujemcom o adopciu návštevu útulkov. Vznikla aj pre ľudí, pre ktorých je návšteva útulku nepríjemným a smutným zážitkom. Vďaka aplikácii získajú jej používatelia presné údaje o zvieratách, dáva im možnosť priamo kontaktovať útulok a zaslať žiadosť o adopciu. Užívatelia tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné a aktuálne informácie. Webová aplikácia bude predstavená v rámci sprievodného programu podujatia.

Podujatie „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ sa v tomto roku uskutoční v Sade Janka Kráľa, spoločne s podujatím Na palube jednorožca.

Na palube jednorožca ponúkne deťom množstvo atraktívnych a edukačných stanovíšť a aktivít. Návštevníci na jednom mieste uvidiapolicajné, vojenské či hasičské autá, sanitku, psy a kone, program Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prostredníctvom zážitku sa naučia podať prvú pomoc, naučia sa mentálnym a manuálnym zručnostiam, potrebe športovať, čítať, chrániť planétu, starať sa o rastliny.

Ambasádorkou podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je Kristína Tormová.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Medzi jednu z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana patrí aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

