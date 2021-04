Chauvin porušil pri zatýkaní Floyda pravidlá a nekonal v súlade s výcvikom, priznal náčelník polície

Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin porušil pri zatýkaní Georgea Floyda pravidlá polície týkajúce sa použitia sily. Počas šiesteho dňa procesu s expolicajtom v prípade smrti spomenutého Afroameričana to povedal náčelník polície v Minneapolise Medaria Arradondo.

Spôsob, akým Chauvin zadržal Floyda, nebol v súlade s výcvikom a „určite nie je súčasťou našej etiky a našich hodnôt,“ cituje policajného šéfa spravodajský portál BBC.

Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.

Prokurátori, ktorí sa snažia dokázať Chauvinovo porušenie výcviku, sa svojimi otázkami zamerali na pravidlá policajného zboru a stratégie, ktoré sa policajti učia za účelom deeskalácie napätých situácií. Arradondo pred súdom vypovedal, že štvorica policajtov nemala Floyda zadržať tak, ako to urobila, po tom, čo Floyd prestal odporovať a bol v tiesni.

Niekedy policajt musí vytiahnuť zbraň

Podľa jeho slov to nebolo podľa pravidiel ani podľa výcviku. Arradondo tiež skonštatoval, že by bolo výnimočné, keby policajti vzali do väzby osobu podozrivú z použitia falošnej bankovky, tak ako bol Floyd.

Chauvinov právnik Eric Nelson sa náčelníka pýtal na situácie, keď policajti hrozia zbraňou, aby zmiernili situáciu, tak ako to urobil Chauvin, keď pred prihliadajúcimi ľuďmi držal slzný sprej. „Niekedy policajt musí vytiahnuť zbraň a povedať, hej, ak ma nepočúvnete, použijem silu,“ vyjadril sa právnik, na čo mu Arradondo odpovedal, že takéto občasné naznačovanie v snahe o ústup podozrivého je v súlade s pravidlami.

Arradondo tiež po ukázaní záberov zo zatknutia poznamenal, že sa zdá, že pred príchodom záchranárov Chauvin presunul svoje koleno z Floydovho krku na lopatku.

Smrť z nedostatku kyslíka

V pondelok tiež vypovedal lekár Bradford Wankhede Langenfeld, ktorý vyhlásil Floyda za mŕtveho 30 minút po tom, čo dorazil do Zdravotníckeho centra okresu Hennepin. Podľa neho je príčinou Floydovej smrti nedostatok kyslíka. Udusenie ako príčinu smrti naznačili aj prokurátori, hoci súdny lekár rozhodol, že za to môže kardiopulmonálna zástava. Chauvinovi právnici kontrujú, že k úmrtiu Floyda prispelo údajné požívanie drog a problémy so srdcom.

Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, za čo mu hrozí 40 rokov vo väzení. O jeho osude rozhoduje porota.

Proces s Chauvinom je vnímaný ako rozhodujúci moment v rasových vzťahoch USA. Verdikt v tomto prípade bude všeobecne vnímaný ako ukazovateľ toho, ako bude americký právny systém riešiť podobné prípady v budúcnosti. Policajti bývajú zriedkavo odsúdení za úmrtia počas výkonu policajného zaistenia, pripomína BBC.

Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili – Tou Thao, Thomas Lane and J. Alexander Keung – čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.