Chcete, aby mali deti čerstvé hlavičky? Hlasujte!

Školáci potrebujú mať čerstvé hlavičky, aby im to v škole myslelo a vedeli sa sústrediť na vyučovanie. V tom im pomôže rovnomenný projekt Čerstvé hlavičky, v ktorom Kaufland prispieva k tomu, aby deti pravidelne jedli čerstvé ovocie a zeleninu. Ak chcete, aby poriadnu dávku vitamínov každý týždeň vyhrala práve škola, ktorú navštevuje vaše dieťa, zapojte sa do hlasovania. Do projektu sa tento rok prihlásilo 258 základných škôl z celého Slovenska.

KOĽKO OVOCIA A ZELENINY BY MALI ŽIACI ZJESŤ

Vo vyváženom jedálnom lístku detí by určite nemali chýbať. Viete, koľko porcií by mali za deň zjesť? Odborníčka na výživu MUDr. Katarína Babinská vám to povie celkom presne: „Denne sa odporúča zjesť päť porcií ovocia a zeleniny. Pre malých školákov je to približne 250 g, pre tínedžerov asi 400 g. Polovicu z toho by malo tvoriť ovocie a polovicu zelenina.“

Preto by jabĺčko alebo mrkva či iná zelenina nemali chýbať vo vyváženej desiate školáka. Dostatok vitamínov a minerálov dodáva žiakom potrebnú energiu. Napriek tomu deti veľmi často dávajú prednosť napríklad sladkým croissantom alebo keksíkom. „Desiata má dieťa zasýtiť, preto je dobrým základom pečivo, ideálne celozrnné, s nátierkou či syrom. Samozrejmou súčasťou má byť ovocie alebo zelenina. Vhodný je tiež mliečny výrobok. Deťom lepšie chutí, keď sa pokrm v balíčku pestro obmieňa a niektoré uvítajú, ak môžu spolurozhodovať o tom, čo dostanú na desiatu,“ radí MUDr. Babinská.

Dobré príklady priťahujú. Pohľad na spolužiakov, ktorí s chuťou chrumkajú šťavnaté jablko, sladkú mrkvu alebo i exotickejšie plody, presvedčí aj školáka, ktorý by na desiatu radšej maškrtil. Pretože Kauflandu záleží na zdraví našich detí, rozhodol sa pomôcť rodičom pri príprave školskej desiaty, a tak vznikol projekt Čerstvé hlavičky.

Foto: Kaufland

ŠKOLY SA TEŠIA NA PRAVIDELNÚ DÁVKU VITAMÍNOV

V prebiehajúcom školskom roku reťazec spolupracuje so 67 školami po celom Slovensku. Hoci situácia kvôli pandémii je pre školákov i školy náročná a nepredvídateľná, napriek tomu poskytoval a stále poskytuje čerstvé ovocie či zeleninu žiakom, ktorí sedia v školských laviciach.

„Minulý rok sme sa s radosťou zapojili do projektu Čerstvé hlavičky od Kauflandu a podarilo sa nám vyhrať. Každý utorok už netrpezlivo čakáme a tešíme sa na „superdávku“ vitamínov v podobe čerstvého ovocia a zeleniny,“ hovorí Andrea Kuzmová, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy na Ul. Komenského vo Svidníku. „Oceňujú to aj žiaci a ich rodičia a veríme, že nám pomôžu opäť vyhrať. Pestrá a vyvážená strava je dôležitá pre zdravý vývoj detí, preto sme radi, že sme sa do projektu zapojili. Veríme, že sa stane pravidelnosťou a my budeme môcť súťažiť.“

Ďalšou zo základných škôl, ktorá pravidelne odoberá čerstvé ovocie a zeleninu z partnerskej predajne Kauflandu, je Základná škola s materskou školou Za kasárňou v Bratislave. Aké sú ich skúsenosti s projektom?

„Naša už trojročná spolupráca s Kauflandom je pre deti motiváciou a prínosom. Utorky milujú a s napätím vždy čakajú, aké ovocie či zeleninu dostanú,“ hovorí Petra Kicková zo Základnej školy s materskou školou Za kasárňou v Bratislave. „Projekt Čerstvé hlavičky ich vedie nielen k pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny, ale aj k správnemu životnému štýlu. A zároveň rozvíja aj ich osobnosť, keď sa učia spravodlivo podeliť o plody, ktoré ešte zvýšili.“

AKO MÔŽETE HLASOVAŤ

Za zvolenú školu môže zahlasovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk v dňoch od 13. mája do 23. júna 2021 každý, kto sa zaregistruje. Vo výslednom poradí škôl bude zohľadnená aj veľkosť školy a to tak, že celkový počet hlasov sa vydelí počtom žiakov. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole rovnaké šance na výhru, bez ohľadu na jej veľkosť, a stať sa tak jej partnerom.

Spomedzi všetkých registrovaných škôl prihlásených k danej predajni vzíde z hlasovania vždy jedna víťazná škola. Priebežné poradie bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky budú zverejnené koncom júna 2021. V súčasnosti má reťazec na Slovensku 70 predajní a hľadá partnerskú školu pre každú svoju predajňu.

Víťazné školy získajú týždenne čerstvú nádielku ovocia a zeleniny počas celého nasledujúceho školského roka 2021/2022.

