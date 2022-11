Chcete investovať radšej do konkrétnych akcií ako podielového fondu? Umožní vám to aj banka. Ale nie každá

Ak si chcete vyskladať investičné porflólio sami a kúpiť len zopár kusov akcií napríklad Tesly, Amazonu alebo Nestlé, nemusíte si zriaďovať investičný účet u brokera, nákup vám umožnia aj banky. Redakcia Banky.sk sa pozrela sa nato, ktoré.

Vlastné fondy

Väčšina bánk ponúka pri investovaní najmä nákup podielových fondov v rámci svojej bankovej skupiny. O investície sa klientom stará Asset manažment jednotlivých bánk. Takto fungujú hlavne veľké banky ako Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB či ČSOB. „Ponúkame 12 domácich fondov spravovaných Eurizon SK a 19 zahraničných fondov spravovaných Eurizon LUX,” informuje Peter Margetiny, vedúci oddelenia Predaj a stratégia rozvoja v Eurizon AM Slovakia, ktorá spolupracuje s VÚB.

Vlastné fondy ponúka aj 365.banka, ktorá patrí pod finančnú skupinu J&T. V jej portfóliu je napríklad realitný fond, ktorý investuje do nákupných centier, administratívnych budov, či rezidenčných projektov.

Široký výber podielových fondov aj ETF-iek

Banky ponúkajú klientom investovanie nielen do vlastných fondov, ale aj fondov, ktoré sú spravované veľkými investičnými spoločnosťami. Napríklad klienti mBank môžu investovať do viac ako 30 podielových fondov, ale len od troch veľkých správcovských spoločností NN, Allianz a BNP Paribas. Iné fondy v mBank nekúpite.

UniCredit Bank spolupracuje pri investovaní do podielových fondov s investičnou spoločnosťou Amundi.

Nákup ETF fondov, ktoré sa obchodujú na burze, ponúka napríklad Fio banka aj Slovenská sporiteľňa. „Naši klienti môžu investovať na svetových burzách priamo do akcií a ETF. Zároveň môžu investovať do našich dlhopisov, investičných certifikátov a vybraných korporátnych dlhopisov,” vymenúva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Jednotlivé akcie

Ak si chce klient vyskladať investičné portfólio sám, alebo si len chce vyskúšať, aký je to pocit vlastniť akciu svetoznámej firmy, môže si ju kúpiť priamo cez mobilnú apku Slovenskej sporiteľne George alebo cez internet banking.

Druhá banka, ktorá umožňuje investovať do jednotlivých svetových i českých akcií je Fio banka. Obchodovať s akciami môžete cez aplikáciu e-Broker alebo internetbanking.

Korporátne dlhopisy

Ak by ste chceli investovať do korporátnych dlhopisov, širokú ponuku nájdete v J&T BANKE a Privatbanke. Privatbanka ponúka dlhopisy skupiny Penta, cez ktoré môžete investovať napríklad do siete lekárni Dr. Max či nemocnice Bory. J&T BANKA má v portfóliu dlhopisy napríklad Tatry mountain resorts, Eurovea alebo JOJ.

V apke, cez internet banking alebo na pobočke

Rozdiely medzi bankami sú aj v digitalizácii. Niektoré vám ponúknu investovanie len na pobočke, iné otvorili investíciám aj internet banking (napríklad VÚB) a tie najprogresívnejšie vsunuli investovanie do mobilných aplikácii (Slovenská sporiteľňa,365.banka, ČSOB, Tatra banka).

Niektoré banky síce majú mobilnú apku, ale nedá sa cez ňu priamo investovať. Mobilná aplikácia mBank napríklad umožňuje otvorenie investičného účtu, zobrazenie prehľadu portfólia a historických či plánovaných transakcií, ale príkaz cez ňu nezadáte. „Aktuálne pracujeme aj na spustení možnosti aktívneho investovania cez mobilnú aplikáciu,” dodáva Dominik Wójcik, investičný expert mBank.

Prehľad investičných možností v bankách

vlastné podielové fondy cudzie podielové fondy akcie dlhopisy ETF fondy ČSOB áno nie nie nie nie Fio banka áno nie áno nie áno mBank nie áno nie nie nie Slovenská sporiteľňa áno áno áno áno áno 365 banka áno nie nie nie nie Tatra banka áno nie nie nie nie UniCredit Bank nie áno nie nie nie VÚB áno nie nie nie nie

Koncom októbra spustila online platforma Portu pre svojich klientov taktiež možnosť investovať do konkrétnych akcií svetových firiem. V ponuke majú 40 európskych a amerických spoločností, patriacich medzi najvýznamnejšie v sektore, napríklad Apple, Tesla, BMW, Microsoft, či Mercedes (tzv. blue chips). „Akcie rokmi nepreverených, nadmerne volatilných či okrajových spoločností v našom zozname nie sú. Potvrdzujeme tým, že sa zameriavame na klientov, ktorí k investovaniu pristupujú konzervatívnejšie a nechcú na akciových trhoch neuvážene riskovať,“ vysvetľuje Martin Luňáček, výkonný riaditeľ Portu.

