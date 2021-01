Chcete za rovnakú cenu oveľa viac? Ľahká pomoc, choďte do Lidla

Za cenu jedného značkového produktu získate v Lidli kvalitný výrobok našich vlastných značiek a môžete si dopriať aj ďalšie.

Chcete za svoje peniaze dostať viac? Našlo by sa iba málo ľudí, ktorí by odpovedali záporne. Nezáleží pritom či kupujeme auto, telefón alebo potraviny. Ak nájdete dva porovnateľné produkty, siahnete po drahšom alebo cenovo výhodnejšom? Kto by za svoje peniaze nechcel viac, či dokonca oveľa viac?

V Lidli dostanete za rovnakú cenu oveľa viac

O svojich „skvelých ponukách“ hovoria mnohí. Ako sa teda v rôznych a často podobných posolstvách zorientovať? Lidl vo svojej najnovšej kampani o výhodných nákupoch nielen hovorí, ale ponúka aj dôkazy. Prezentuje v nej cenu značkového produktu a naproti nemu ukazuje, že za rovnakú cenu dostanete v Lidli kvalitný výrobok vlastnej značky a navyše si môžete dopriať ešte oveľa viac. Napríklad: cena pracieho prášku Ariel Color s objemom na 72 praní je 18,99 €, v Lidli vás nákup pracieho prášku Formil Color s objemom na 80 praní (8,99 €), aviváže Doussy (2,19 €), odstraňovača vodného kameňa W5 (3,99 €) a univerzálneho odstraňovača škŕn Formil (2,99 €) bude stáť iba 18,16 €. Alebo starostlivosť o bábätká: za cenu detských plienok Pampers active baby (49 ks – 13,99 €) dostanete v Lidli výrobky kompletnej starostlivosti o najmenších vlastnej značky Lupilu (50 ks – 6,99 €; detský príkrm – 1,35 €; bavlnené vlhčené obrúsky – 1,39 €; detské mydlo – 0,39 €; vatové tyčinky – 0,79 €; krém proti zapareninám – 1,69 €) a ešte ušetríte 1,35 €. Zdá sa vám to neuveriteľné ako koza v kúpacej čiapke či hovoriaci obraz? Opak je pravdou. „Máme vlastné značky, máme vlastné ceny. Tak znie jeden z hlavných bodov našej obchodnej stratégie a tiež motto kampaní zameraných na naše privátne značky,“ uviedol Branislav Brzula, marketingový riaditeľ Lidl Slovenská republika, a pokračoval: „Našim prianím je, aby si vysokú kvalitu mohol dovoliť skutočne každý, náš koncept demokratizuje nákupy. V komunikácii prezentujeme výrobky známych značiek a po všetkých stránkach porovnateľné výrobky našich privátok. Zároveň zákazníkom na základe jednoduchého vyobrazenia cien ukazujeme, že u nás dostanú za svoje peniaze vysokú kvalitu a ešte viac, oveľa viac. Ak hľadáte kvalitu, obe alternatívy sú skvelé. Je však na vás či si vyberiete drahšiu alebo výhodnejšiu možnosť.“

Diskont je známy dlhodobo najlepším pomerom ceny a kvality na slovenskom trhu, čo potvrdzujú desiatky ocenení Best Buy a Qudal získaných na základe prieskumu verejnej mienky medzi spotrebiteľmi. Ceny značkových výrobkov komunikované v kampani boli stanovené na základe nezávislého monitoringu cien v predajniach Billa, Kaufland, Tesco v Bratislave realizovaného spoločnosťou Go4insight, s.r.o. Sledované boli len štandardné, nie akciové ceny. Rovnako tak sú štandardné ceny uvádzané aj pri vlastných značkách spoločnosti Lidl.

Foto: Lidl

