Chemosvit investuje do technológií milióny eur, reaguje aj na zvýšené príplatky za víkendovú prácu

Spoločnosť Chemosvit Folie, s. r. o. investovala za posledné tri roky do technológií 15 miliónov eur. V týchto dňoch obohatila vybavenie o jedenásťfarebníkový hĺbkotlačový stroj za 4,5 milióna eur.

Podľa generálneho riaditeľa skupiny firiem Chemosvit Jaroslava Mervarta bolo zámerom nielen obnoviť flotilu hĺbkotlačových strojov, ale aj reagovať na vysoké mzdové náklady na prácu cez víkendy.

„Vďaka vysokému rastu príplatkov tak, ako je to štandardom v západných štátoch, aj my na tomto oddelení prechádzame na prácu pondelok až piatok,“ poznamenal s tým, že na obsluhu nového prístroja je potrebný navyše menší počet ľudí, pretože je produktívnejší a automatickejší. Nový stroj nemeckej výroby slúži na tlač obalov na keksy, čokolády a cereálie, slávnostne ho spustili v utorok 1. októbra.

Najdrahšia a najkvalitnejšia

V závode spoločnosti, ktorá vo Svite vyrába, zušľachťuje a predáva obalové materiály, majú šesť hĺbkotlačových strojov. Podľa Mervarta je hĺbkotlačová technológia na trhu najdrahšia, no zároveň najkvalitnejšia.

„Je určená na obrovské zákazky, teda zákazky, pri ktorých sa niekedy tlačí desaťtisíce metrov, je určená pre zákazky do dvadsať ton,“ vysvetlil riaditeľ s tým, že zhruba 80 percent produkcie ide na export.

Najväčší trh predstavuje pre spoločnosť Nemecko, kam sa vyváža až 28 percent výrobkov, nasledujú ďalšie krajiny západnej Európy, a menšia časť ide aj na Ukrajinu a do Ruska.

Podtatranská spoločnosť v rokoch 2016 a 2017 zmodernizovala výrobné oddelenia, vlani zakúpila aj osemfarebný flexotlačový stroj, ďalšou investíciou bol ofsetový stroj. Masívny investičný rozvoj je podľa riaditeľových slov aj reakciou na požiadavky trhu.

„Priemerná zákazka nám klesá, kupujeme teda aj technológie, ktoré sú vhodné na nižšie zákazky,“ vysvetlil. Zároveň dodal, že spoločnosť nemala v rámci rozšírenia prístrojového vybavenia možnosť čerpať eurofondy, ide o peniaze, ktoré sa do firmy rozhodli investovať akcionári.

Využijú aj eurofondy

V investičnom rozvoji vo Svite pokračujú aj v ďalších dcérskych spoločnostiach Chemosvitu. Do spoločnosti Fibrochem napríklad zakúpili nový stroj v hodnote zhruba 1 milión eur na podporu výroby vlákien. Investovali aj do strojárne, kde sa bude do dvoch mesiacov otvárať nové obrábacie centrum.

„Plánujeme už nákup ďalšieho veľkého obrábacieho centra, zhruba 10-metrového, ide o investíciu, kde chceme využiť aj eurofondy, a kde sa chceme presadiť do jedného roka s novou klientelou a novými produktmi,“ doplnil Mervart.

Spoločnosť Chemosvit Folie, s.r.o., vznikla v roku 2005 a je najväčšou spoločnosťou skupiny Chemosvit, a.s. V areáli tejto skupiny pracuje 2 300 zamestnancov, 900 z nich práve pre Folie. Spoločnosť má svoje závody aj vo Fínsku a na Ukrajine. Skupina dosiahla ročný obrat 220 miliónov eur, v prípade Chemosvit Folie je to zhruba 90 miliónov eur.