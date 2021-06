Chladnokrvná vražda školáčky. Mesto sa ponorilo do strachu

Vražda dieťaťa patrila nepochybne medzi to najhoršie, čo ho mohlo v jeho profesii stretnúť. Za svoju kariéru na oddelení vrážd ich už vyšetroval niekoľko a každý jeden z tých prípadov sa na jeho psychike do istej miery podpísal.

Patrí medzi najúspešnejších slovenských autorov detektívok. Vyšlo mu už päť kníh a teraz pribudla šiesta s názvom Uplakaná jeseň . Václav Neuer je bývalý vraždár a dnes o vraždách píše. A podľa predajov a ohlasov čitateľov mu to ide výborne. „Pri písaní vychádzam zo skutočných prípadov, najmä z tých, ktoré som sám aj vyšetroval alebo sa na nich zúčastňoval. No prioritou je samotný príbeh, ktorý musí byť pútavý, takže tam vstupuje aj nejaké fikcia,“ povedal Václav Neuer pre podcast Knižný kompas .

Václav Neuer. Foto: Bux.sk

V novinke Uplakaná jeseň skočíme priamo do akcie. Dve vraždy nahlásené v priebehu niekoľkých hodín šokujú a prekvapia. V starom vojenskom bunkri pri rieke Morave objavia mŕtvolu dobitého mladíka. V parku takmer v strede mesta mŕtvu školáčku. Jedna vražda surová a brutálne sfušovaná, druhá chladnokrvná a na prvý pohľad až profesionálne dotiahnutá do konca.

Korejs „vyfasuje“ svoj prvý samostatný prípad – zabitého mladíka.

Ledecký sa so zvyškom tímu rozbehne po horúcej stope násilnej smrti školáčky. Bola to priam profesionálna vražda, stiletom, čo je bodná zbraň, ktorá sa rozšírila najmä v Taliansku niekedy začiatkom 16.storočia. Vďaka úzkej čepeli spôsobuje navonok na tele minimálne zranenia, no o to väčšie svinstvo napácha na zasiahnutých orgánoch.

Najmä jej vražda pobúri celé mesto a ponorí ho do strachu. Vraždári chcú jediné – nájsť vrahov. Minimálne jeden z nich však svoje dielo ešte zďaleka nedokončil.

Vypočujte si rozhovor s autorom Václavom Neuerom v knižnom podcaste. Píše podľa skutočných prípadov? Čo je to teória šedého muža-zabijaka? Ako vyzerá vyšetrovanie v realite a čo všetko je v jeho knihách autentické? Aj o tom hovorí v podcaste Knižný kompas:

https://www.podbean.com/ew/pb-v4zcs-1065440

Uplakaná jeseň z vydavateľstva Ikar je špičková slovenská detektívka, ktorá hneď na prvých stranách šokuje dvomi zločinmi. No autor nepotrebuje litre krvi, výbuchy, či brutalitu. Ponúka pohľad na realistické vyšetrovanie, ktoré je autentické, keďže sám pracoval dvadsať rokov pri polícii. Výborná zápletka. Postavy, ktoré si obľúbite. A svižné dialógy, ktoré posúvajú príbeh dopredu. Václav Neuer opäť dokazuje, že je silným hráčom na poli slovenských autorov detektívok. Píše pútavo, hodnoverne a vie zaujať premysleným príbehom.

„Ak jej pri tom zapchal ústa tou vreckovkou, pravdepodobne zo seba to chúďa nevydalo ani hlásku. Smrť nastala v podstate okamžite.“

Skúsený detektív nepochyboval, že má pravdu. V čase vojny takým spôsobom likvidovali špeciálne vycvičení parašutisti nepriateľské stráže. Bolo ťažké pripustiť si myšlienku, že takto nemilosrdne niekto zobral život malému dieťaťu. K tomu ešte za bieleho dňa v parku. „Profesionálny zabijak proti maličkému dievčatku?“ Ledva prehltol, keď si predstavil strašlivú nerovnosť takého stretnutia.

Milan Buno, knižný publicista

