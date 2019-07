Choroba, či úraz pred koncertom? Vďaka poisteniu vstupeniek o peniaze neprídete

ERV Európska poisťovňa uvádza na slovenský trh novinku, poistenie vstupeniek. Ak sa dostanete do situácie znemožňujúcej účasť na akcii, na ktorú ste si vopred kúpili vstupenku, vďaka novému poisteniu získate plnú výšku vstupného späť.

„Poistenie vstupeniek je v západnej Európe bežne rozšírené a teší sa veľkej obľube,“ uvádza Štěpán Landík, obchodný riaditeľ ERV Európskej poisťovne.

Poistenie vstupeniek jedným klikom na Predpredaj.sk

„Naši zákazníci si môžu jednoducho pridať poistenie k vstupenkám v košíku pri on-line nákupe na Predpredaj.sk“ hovorí Marek Jusko, CEO Predpredaj.sk. Vyššie ceny vstupeniek a dlhý čas od ich kúpy do samotného konania akcie predstavujú nemalé riziko. Ak by ste sa dostali do situácie, ktorá vám znemožní účasť na vytúženej akcii, môžete prísť o značné finančné prostriedky. Poistenie vstupeniek v sieti Predpredaj.sk ponúka možnosť kompenzácie prípadných finančných strát.

Ochorenie, presťahovanie alebo zmena zamestnávateľa

Tým, ktorí zvolia poistenie, bude vrátená plná cena vstupenky, ak sa nebudú môcť danej akcie zúčastniť napr. z dôvodov ochorenia, či úrazu, poškodenia bydliska tesne pred konaním akcie, neúčasti priateľov, s ktorými bola vstupenka kúpená spoločne, ak by sa tak zákazník musel akcie zúčastniť sám, presťahovania do veľkej vzdialenosti od miesta konania akcie z dôvodu nadviazania nového pracovného pomeru, zdravotných komplikácií v dôsledku tehotenstva atď.

Jednoducho on-line už od 1,30 €

Ak si vstupenky kupujete on-line, poistenie si môžete zvoliť priamo pri nákupe, jednoduchým zaškrtnutím check boxu. Cena poistenia sa začína na 1,30 € a závisí od ceny vstupenky. Napr. pri vstupenkách za 43 až 83 € zaplatíte 3,80 €. S cieľom vrátenia plnej výšky vstupného musíte predložiť originál nevyužitej vstupenky a ďalšie potrebné náležitosti v závislosti od situácie, ktorá nastala – potvrdenie ošetrujúceho lekára, policajnú správu atď.

V tomto prípade sa určite neoplatí riskovať, žiadosti o vrátenie peňazí sú častejšie, než by ste čakali: „Storná objednávok na základe choroby, úrazu, či zo súkromných dôvodov evidujeme takmer každý deň. Zákazníkom bez poistenia vstupenky žiaľ vyhovieť nemôžeme„, prezradila pracovníčka reklamačného centra ticketingovej spoločnosti Predpredaj.sk.

O ERV poisťovni

ERV Európska poisťovňa je súčasťou najväčšej svetovej skupiny cestovných poisťovní a patrí do rodiny skupiny najväčšej svetovej zaisťovne Munich Re. Toto silné medzinárodné zázemie jej umožňuje byť nositeľkou svetových trendov vo svojom odbore. ERV Európska poisťovňa ponúka najširšie spektrum vysoko kvalitných produktov od poistenia pre individuálne jednorazové cesty, cez celoročné poistenie, až po skupinové poistenie pracovných ciest. Vytvára tiež komplexné poistné programy pre oblasť využitia voľného času, do ktorého sa radí aj poistenie vstupeniek.

