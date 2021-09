Chrliaca láva na ostrove La Palma zničila stovky budov, zablokovala aj cesty (video)

Sopka Cumbre Vieja na španielskych Kanárskych ostrovoch v piatok, päť dní od prvej erupcie, pokračovala v chrlení lávy. Na západnej strane ostrova La Palma, ktorý je domovom pre 85-tisíc ľudí, láva zničila takmer 400 budov, vrátane obytných domov.

Uviedol to monitorovací program Európskej únie. Láva pokryla plochu o rozlohe viac ako 180 hektárov a zablokovala 14 kilometrov ciest. Úrady ostrova La Palma v priebehu uplynulého týždňa zaznamenali 1 130 otrasov zeme.

Popol zo sopky stúpa až do výšky 4 500 metrov, uviedla miestna polícia na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Miestne úrady odporúčajú ľuďom, aby sa pred popolom chránili rúškami. Zo sopky tečú dva prúdy lávy.

Jeden z nich sa takmer zastavil a druhý napreduje rýchlosťou 4 až 5 metrov za hodinu, uviedla polícia. Oba prúdy sú vysoké najmenej desať metrov. Podľa vedcov by prúdenie lávy mohlo trvať týždne alebo aj mesiace. Doteraz si erupcie sopky podľa úradov nevyžiadali žiadne obete.

Drone footage shows homes being consumed by the lava flow at #LaPalma. Lava flows are slow enough to give us time to evacuate, but we can’t stop them from bulldozing their way through anything in their path. Slow but devastating. pic.twitter.com/NXRMO9g48n

— Dr. Kayla Iacovino (@kaylai) September 21, 2021