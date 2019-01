Chudý už zarezáva s novými spoluhráčmi. Prečo si vybral Górnik a vráti sa ešte do Trnavy? (rozhovor)

Slovenský futbalový brankár Martin Chudý pútal na jeseň pozornosť spoľahlivými výkonmi v drese slovenského šampióna FC Spartak Trnava.

V skupinovej fáze Európskej ligy UEFA si trikrát udržal čisté konto – dvakrát proti Anderlechtu Brusel (1:0 – doma, 0:0 – vonku) a raz proti Fenerbahce Istanbul (1:0 – doma).

Do zúfalstva privádzal aj súperov v predkolách Ligy majstrov, čím si vyslúžil záujem zahraničných klubov. Napokon sa rozhodol pre poľský Górnik Zabrze, kde dochytá sezónu 2018/2019.

Ako sa zrodil Váš prestup zo Spartaka Trnava do Górnika Zabrze?

Už po poslednom jesennom zápase v Európskej lige proti Fenerbahce Istanbul som dostal prvé echo, že je záujem z ich strany. Začiatkom januára ma kontaktovali prostredníctvom môjho manažéra. Prebehli prvé debaty, stretol som sa so športovým riaditeľom, dohadovali sme si podmienky, asi týždeň sa to dávalo dokopy. Napokon som na ich ponuku prikývol. Na prestupe sa dohodli aj kluby medzi sebou. Potom to už bolo veľmi narýchlo, pretože krátko po tom, čo sme sa dohodli, Górnik letel na Cyprus a chceli, aby som išiel s nimi.

Nechcel som ďalej čakať, Górnik mi ponúkol dobré podmienky, hľadali brankára a aj to bolo pre mňa dôležité. Ponuka zo Zabrze bola seriózna a som rád, že sme sa dohodli.

Mali ste ponuky aj z iných klubov?

Už sa pripravujete s novým tímom?

Áno, už zarezávam s novými spoluhráčmi. Hneď v ten deň, keď som podpísal zmluvu, tak sme odleteli na sústredenie na Cyprus. Minulý piatok sme leteli a najbližší piatok sa vraciame naspäť. Potom sa znovu v utorok vraciame na Cyprus a mali by sme tu absolvovať ďalších desať dní.

Ako sa Vám zatiaľ pozdáva nové pôsobisko?

Chalani i tím zatiaľ vyzerajú byť v pohode. Noví spoluhráči ma do šatne prijali, nebol žiadny problém. Po úvodných zopár tréningoch môžem povedať, že je to celkom dobré. Pomaličky sa snažím učiť poľštinu, aby som sa mohol bez problémov dorozumieť. Samozrejme, s väčšinou spoluhráčov môžem komunikovať aj po anglicky. Zatiaľ som spokojný. Už len to, že ideme dvakrát na sústredenie na Cyprus je super, nemusíme trénovať na umelej tráve. Na Slovensku to nie je bežné. V Poľsku je väčšina tímov finančne zabezpečená na vyššej úrovni ako u nás.

Viete, čo môžete čakať od poľskej najvyššej súťaže?

Poľskú ligu som síce detailne nesledoval, ale nejaké informácie mám z minulosti. V predkole Ligy majstrov sme hrali proti Legii Varšava, tak aj to vďaka tomu som si mohol utvoriť obraz o tamojšej súťaži. Poliaci sú veľký národ, na futbal chodí veľa ľudí. Zápasy navštevujú aj skauti z iných zahraničných súťaží. Myslím si, že Poľsko je krajina, z ktorej sa hráči dokážu odraziť do ďalších zaujímavých tímov čí líg. Aj preto ma Poľsko lákalo. Na štadiónoch býva skvelá atmosféra, súťaž má svoju kvalitu. Marketing i finančné zázemie je na vyššej úrovni v porovnaní so Slovenskom. Keď sa dokážem presadiť, verím, že existujú vyššie šance na ďalší dobrý prestup. Zo slovenskej ligy by to bolo náročnejšie.

Myslím si, že Poľsko je krajina, z ktorej sa hráči dokážu odraziť do ďalších zaujímavých tímov čí líg. Aj preto ma Poľsko lákalo.

S Trnavou ste vlani získali majstrovský titul, v aktuálnej sezóne ste sa prebojovali do skupinovej fázy Európskej ligy a pohybovali ste sa v strede tabuľky Fortuna ligy. Górnik je v Poľsku predposledný a zrejme ho čaká boj o záchranu. Ste pripravený na takúto zmenu klubových ambícii?

Poľská Ekstraklasa je veľmi vyrovnaná. Sú tam tri či štyri špičkové kluby, ale ostatné tímy sa v hornej polovici tabuľky striedajú. Górnik v minulej sezóne skončil na štvrtom mieste s rovnakým počtom bodov ako mal tretí Lech Poznaň. Dostali sa do predkola Európskej ligy, kde hrali proti Trenčínu. Minulú sezónu mali veľmi dobrú. Ako som hovoril, tá súťaž je veľmi vyrovnaná, tímy v tabuľke od seba nedelí veľa bodov. Pre Górnik to bude skôr boj o záchranu. Mužstvo však má svoju kvalitu. V lete prišlo k viacerým zmenám, odišli skúsení hráči ako napríklad Erik Grendel a aj to spôsobilo, že je klub na chvoste tabuľky. Teraz sa to snažia riešiť príchodom hotových a skúsenejších hráčov, ktorí majú pomôcť v boji o lepšie pozície. Ja som o záchranu hral už v Nitre, Tepliciach a dokonca aj vo Vlašime, takže nie je to pre mňa nič nové. Dosiaľ, všade kde som bol, sme boj o záchranu zvládli a dúfam, že to tak bude aj teraz. Górnik je veľký klub, má veľa titulov, bohatú históriu a myslím si, že do najvyššej súťaže patrí.

V Trnave Vaše miesto brankárskej jednotky zrejme prevezme Dobrivoj Rusov. Myslíte si, že nadviaže na Vaše kvalitné výkony?

V mnohých veciach je podobný typ ako ja. Dobo je výborný brankár. Stále je v dobrom veku a môže sa ukázať a prípadne sa posunúť ďalej. Je veľmi pracovitý a myslím si, že v Trnave sa o výkony brankára vôbec nemusia obávať. K dispozícii sú i mladí chlapci Peter Urminský s Dominikom Takáčom. Výbornú robotu odvádza tréner gólmanov Pali Kamesch, ktorý dokázal „predať“ viacerých brankárov. Jeho rukami prešili napríklad Ľubo Kamenár, Adam Jakubech či Maťo Vantruba a teraz ja. Výsledky jeho práce sú vidno aj na tom, že sme sa odrazili do kvalitnejšej súťaže, ako je slovenská. Verím, že keď bude Dobo zdravý, Trnave pomôže svojimi výkonmi a v pomerne krátkom čase sa môže odraziť do kvalitnejšej súťaže.

Veľmi rád by som si niekedy ešte zachytal za Trnavu, pretože sú tam skvelí fanúšikovia. Na klub mám iba tie najlepšie spomienky.

Viete si v budúcnosti predstaviť návrat do Spartaka Trnava?

Samozrejme. Môj plán je absolvovať niekoľko najbližších rokov v zahraničí. Bol by som veľmi rád, keby sa mi to podarilo, ale na záver kariéry by som sa zase veľmi rád vrátil na Slovensko, práve do Spartaka. Klub mi prirástol k srdcu, dosiahli sme veľké úspechy a nikdy na to nezabudnem. Veľmi rád by som si niekedy ešte zachytal za Trnavu, pretože sú tam skvelí fanúšikovia. Na klub mám iba tie najlepšie spomienky.

Existovala šanca, že by ste aj teraz zotrvali v Trnave?

Záležalo to na ponuke, ktorá ma musela osloviť. To, čo sa v Trnave stalo v závere jesennej časti ročníka, nesúvisí s mojím odchodom. Dosiahli sme veľký úspech, keď sme sa prebojovali do skupiny Európskej ligy a mal som zámer posunúť sa ďalej, do kvalitnejšej súťaže. Situácia, ktorá nastala potom, mi to trochu uľahčila, pretože klub za mňa nepýtal veľké peniaze. Keby dobrá ponuka neprišla, tak by som rád pokračoval v Trnave. Dobrá ponuka však prišla a využil som možnosť na prestup.

V Trnave naďalej zostalo viacero dobrých hráčov, ktorý teraz dostanú šancu a myslím si, že majú na to, aby ťahali Spartak za víťazstvami.

Ako vidíte budúcnosť Spartaka? Štyri kolá pred koncom základnej časti je Trnava na ôsmom mieste a má veľmi náročný program – čakajú ju zápasy proti Žiline, Dunajskej Strede, Slovanu Bratislava a Seredi. Do boja o titul postúpi šesť najlepších tímov, bude medzi nimi aj Váš niekdajší klub?

Bol som s tímom počas prvých dňoch zimnej prípravy a nálada v kabíne bola dobrá. Prišlo viacero mladých chlapcov, ktorí dostanú šancu. Prišli nejaké posily, nejaké ešte zrejme aj prídu. Bude veľmi náročné prebojovať sa do prvej šestky. Verím, že Spartak dohrá súťaž dôstojne. Môže sa stať, že Trnava sa nedostane do prvej šestky a o siedmeho miesta môže hrať play-off o Európsku ligu, podobne ako vlani Nitra. Takisto je v hre aj v Slovnaft Cupe. Spartak môže zvíťaziť v pohári a znovu bude hrať predkolá Európskej ligy. Ak by sa to podarilo, tak by aktuálne sezóna bola v konečnom dôsledku skvelá. Myslím si, že tím sa ešte kvalitne posilní. Na druhej strane, tým, že sme hrali EL, mali sme dobrý a adekvátne široký káder. V Trnave naďalej zostalo viacero dobrých hráčov, ktorý teraz dostanú šancu a myslím si, že majú na to, aby ťahali Spartak za víťazstvami. Myslím si, že už veľa odchodov z tímu nebude, ale naopak, prídu nový hráči a družstvo sa postupne do takého stavu, že by mohlo hrať v prvej šestke. Žreb je však veľmi náročný. Trnava má minimálne na to, aby vyhrali minimálne Slovnaft Cup a ja im to veľmi prajem.