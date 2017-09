Chýbajúce zdroje pri žiadosti o eurofondy môžete vykryť aj úverom

BRATISLAVA 19. septembra 2017 (WBN/PR) – Fondy Európskej únie sú jedinečnou formou finančnej výpomoci, vďaka ktorej môžu žiadatelia zo súkromného, verejného, ale aj neziskového sektora výhodne realizovať svoje projekty. Keďže sú väčšinou poskytované formou nenávratných grantov, žiadateľom na realizáciu projektu často stačí len zlomok vlastných zdrojov. So získaním grantu svojim klientom pomôže Slovenská sporiteľňa.

Možnosti získania podpory z eurofondov sú pomerne široké, no najmä malé a stredné firmy, ktoré by mohli so svojimi projektmi uspieť, majú o nich slabé povedomie. „Tieto firmy sa sústredia primárne na svoj biznis a nemajú špecialistov, ktorí by sa orientovali v problematike eurofondov. Nezriedka sa tak stáva, že počas rozhovorov s klientmi o ich plánoch a investičných zámeroch prichádzame na to, že na projekt, ktorý už realizovali alebo sa práve chystajú realizovať, by bolo možné aplikovať niektorú z grantových schém a získať financie takpovediac zadarmo,“ hovorí Norbert Hovančák, riaditeľ odboru firemných klientov Slovenskej sporiteľne.

Banka môže pomôcť

Pre úspešné zvládnutie grantového procesu je vhodné sa spojiť s partnerom, ktorý má v oblasti eurofondov dostatok skúseností. Výrazne môže pomôcť aj Slovenská sporiteľňa. „Okrem samotných prostriedkov na zabezpečenie potrebnej miery spolufinancovania či preklenutie obdobia do vyplatenia dotácií vieme klientom v spolupráci s partnerskou konzultačnou spoločnosťou Euro Dotácie zabezpečiť komplexný servis týkajúci sa eurofondov,“ uvádza Hovančák. Ten zahŕňa poradenstvo ohľadne možností finančnej podpory z eurofondov, prípravu a manažovanie projektov ako i poradenstvo a zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou.

Klienti Slovenskej sporiteľne dosahujú pri žiadostiach o eurofondy vysokú mieru úspešnosti. „Počas piatich rokov spolupráce so Slovenskou sporiteľňou sme jej klientom poskytli zhruba 400 konzultácií a navrhnutých riešení financovania. Schválených bolo vyše 230 projektov v objeme takmer 150 mil. eur,“ hovorí Peter Sládek, predseda predstavenstva spoločnosť Euro Dotácie, a. s. Tá má štyri regionálne poradenské centrá (Trnava, Žilina, Prešov a Košice) a i prostredníctvom nich dokáže obslúžiť klientov z ktorejkoľvek časti Slovenska.

Nad fondmi uvažujte vopred

Podľa Sládeka je ideálne, ak sa investor o možnosti získania dotácií z eurofondov zaujíma už v prvopočiatkoch plánovania projektu. Dodatočné zapracovanie grantu do plánov totiž býva komplikované, keďže grantový proces je podstatne časovo náročnejší ako bežné bankové financovanie. Pri už rozbehnutom projekte to môže znamenať aj niekoľko mesiacov navyše a takéto zdržanie podnikateľovi nemusí vyhovovať. Hovančák zasa upozorňuje na to, že bariérou môže byť aj samotné nastavenie projektu, pretože účel pôvodného investičného zámeru nemusí presne vyhovovať podmienkam fondov. Jeho úprava by tak znamenala nielen časový odklad, ale aj potrebu zmeny či prenastavenia biznis plánu. „Ak sa však spojíte sa so skúseným partnerom a investíciu od začiatku nastavíte priamo podľa podmienok grantovej schémy, je vysoká šanca, že dotáciu získate a svoju investíciu zrealizujete s minimom vlastných zdrojov,“ odporúča Hovančák. Úspešný žiadateľ takto môže nielen posilniť svoje postavenie na trhu ale aj získať nezanedbateľný náskok pred konkurenciou.

