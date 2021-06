Chystáte sa do Ruska? Počas ME vo futbale 2020 nie sú pre fanúšikov potrebné víza

Počas Majstrovstiev Európy vo futbale EURO 2021, ktoré sa začali v ruskom Petrohrade, bude občanom všetkých krajín umožnený viacnásobný bezvízový vstup na územie Ruskej federácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Výnimka na bezvízový vstup do krajiny sa vzťahuje aj na osoby bez štátnej príslušnosti. Podmienkou vstupu je elektronická registrácia osoby prostredníctvom takzvaného FUN ID, teda dokladu fanúšika. „Vstúpiť do Ruska s cieľom účasti na futbalových zápasoch je možné od 29. mája do 2. júla 2021, pričom fanúšikovia budú môcť zostať v krajine až do 12. júla 2021,“ uvádza rezort diplomacie.

V Ruskej federácii stále platia protipandemické opatrenia, pri vstupe do krajiny je stále potrebný negatívny výsledok PCR testu v anglickom a ruskom jazyku, ktorý nie je starší ako tri dni. Popri tom je nutné vyplniť dotazník s osobnými údajmi a informáciami o krajine vstupu či výstupu, adrese plánovaného pobytu v Rusku a o testovaní na ochorenie COVID-19. Ministerstvo varuje, že povolenie na vstup do Ruskej federácie neznamená zrušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré je nutné v krajine naďalej dodržiavať.