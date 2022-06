Chystáte sa na letný road trip? Menej ako 15 eur vám môže zachrániť celú dovolenku

Spoznať za krátky čas množstvo miest a krajín a mať auto neustále k dispozícii – to sú najväčšie výhody, pre ktoré si prevažne mladšie ročníky vyberajú dovolenku v podobe takzvaného road trip-u. Ale ruku na srdce, kontrolujeme si auto pred každou dlhou cestou? „Nemali by sme zabúdať na to, že auto, aj keď sa nám zdá, že je vo výbornom technickom stave, nám môže zaštrajkovať v najnevhodnejšej chvíli. Mať dobré poistenie je pre podobné situácie veľkou výhodou”, pripomína hovorkyňa poisťovne Union, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Neviete si rady? Nechajte si poradiť

Motoristi pri uzatváraní poistenia – či už havarijného alebo povinného zmluvného, často váhajú, či si priplatiť aj za asistenčné služby. Jednorázová ročná investícia 15 eur im pritom môže ušetriť stovky eur za odťah vozidla, náhradné ubytovanie, alebo požičanie auta. Stačí kontaktovať partnerskú asistenčnú službu Eurocross a jej skúsení zamestnanci vám pomôžu vyriešiť či už problémy s pokazeným alebo rozbitým autom. „Poistenie kryje aj ďalšie s tým súvisiace náklady, ako je napríklad ubytovanie počas opravy. Klienti môžu využiť aj zapožičanie náhradného vozidla, s ktorým môžu pokračovať vo svojej plánovanej ceste až po dobu 3 dní, čo im doslova zachráni dovolenku”, prezrádza Daniel Baran, manažér odboru vývoja produktov neživotného poistenia Union poisťovne.

5 dôvodov, prečo je dobré mať asistenčnú službu EXTRA

1. Zabezpečia odťah auta

Poisťovňa Union vám v rámci asistenčnej služby zabezpečí odťah vozidla, pri dopravnej nehode v zahraničí uhradí odťah do servisu do výšky 1000 eur, na Slovensku v neobmedzenej výške.. Pri poruche vozidla asistenčná služba uhradí odťah do vzdialenosti 100 km.

2. Preplatia náklady na prenocovanie

Bez rozdielu, či musíte nečakane pre problémy s autom prenocovať na Slovensku alebo v zahraničí, poisťovňa Union v rámci asistenčnej služby EXTRA preplatí dve noci do výšky 50 eur za osobu na noc.

3. Pomôžu so stratenými kľúčmi alebo s vybitou batériou

Keď stratíte, alebo si zabuchnete kľúče v aute, asistenčná služba vám zabezpečí pomoc. Rovnako pomôžu pri defekte pneumatiky alebo s vybitou batériou, maximálny limit je v oboch prípadoch 150 eur.

4. Zabezpečia náhradné auto

V prípade dopravnej nehody alebo krádeže auta môžete využiť v rámci asistenčnej služby náhradné vozidlo až po dobu 3 dní.

5. Zabezpečia návrat domov alebo pokračovanie v ceste

Keď vám auto ukradnú, alebo je nepojazdné z dôvodu dopravnej nehody, môžete využiť asistenčnú službu pre návrat domov alebo pokračovanie v ceste vlakom alebo autobusom. Na Slovensku táto služba nie je limitovaná, v zahraničí je limit do výšky 1000 eur, pričom je možné použiť aj lietadlo.

Investovať pár eur navyše do pripoistenia asistenčnej služby vám tak pomôže užiť si dovolenku bez starostí.

