Chystáte sa na lyžovačku? Porovnajte si ceny skipasov doma a v zahraničí

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde a svahy praskajú vo švíkoch. Ak ste sa však ešte nerozhodli, kde svoju zimnú dovolenku strávite, pozrite si zopár dobrých tipov. Porovnali sme ceny skipasov v obľúbených lyžiarskych strediskách na Slovensku s cenami a kvalitou ponúkaných služieb v Rakúsku a Taliansku.

Lyžovačka doma na Slovensku

Medzi Slovákmi patrí medzi najvyhľadávanejšie domáce lyžiarske strediská Jasná Nízke Tatry/Chopok, PARK SNOW Donovaly, Štrbské Pleso, Snow Paradise Veľká Rača či Vrátna Free Time Zone.

Spomedzi spomenutých lyžiarskych centier ponúka najviac kilometrov zjazdoviek stredisko v Jasnej. Lyžiari sa môžu vyšantiť na celkovo 45 kilometrov zjazdovkiek, kde si prídu na svoje deti, začiatočníci, ale aj profi lyžiari.

Cena 1-dňového celodenného skipasu pre dospelú osobu stojí 41 eur, detský skipas stojí 21 eur. Za zvýhodnený 6-dňový skipas zaplatíte 212 eur, za detský zaplatíte 149 eur.

Tzv. “šiesty bratislavský okres“ lyžiarske stredisko Donovaly, ponúka viac ako 11 kilometrov prevažne ľahkých a stredne ťažkých zjazdoviek. Stredisko obsluhuje jedna kabínková a dve sedačkové lanovky. Na ostatných 14 svahoch ťahá lyžiarov poma.

Cena za jeden deň lyžovania pre dospelú osobu je 30 eur, v prípade týždňovej lyžovačky je cena 6-dňového skipasu 153 eur. Detský 1-dňový skipas stojí 21 eur, za 6-dňový zaplatíte 107 eur.

Stredisko vo Vrátnej doline je orientované viac na mladých ľudí, ktorí sa popri lyžovaní aj radi zabavia. Ponúka 14,5 kilometra stredne ťažkých až náročných zjazdoviek. Širokú ponuku ocenia aj vyznávači snoubordingu, extrémneho lyžovania či skialpinizmu.

Návštevníci majú k dispozícii jednu sedačkovú lanovku a jednu kabínku. Ostatné zjazdovky obsluhujú pomy alebo dvojkotvy. Cena celodenného skipasu pre dospelú osobu je 31 eur, pre dieťa 21 eur. Šesťdňový skipas je v cene 144 eur, detský za 111 eur.

Stredisko Veľká Rača Oščadnica ponúka takmer 16 kilometrov zjazdoviek. Je výnimočné v tom, že ponúka lyžovanie na rozľahlej ploche, pričom sa investorom podarilo prepojiť tri doliny – Laliky, Margušku a Dedovku. Stredisko je vhodné aj pre nelyžiarov. Krásne prostredie si užijú aj bežkári či sánkari.

Celodenný skipas pre dospelú osobu stojí 28 eur, pre dieťa 16 eur. Pri týždennej lyžovačke sa podobne ako v ostatných strediskách, oplatí kúpiť napríklad 5-dňový zvýhodnený skipas za cenu 123 eur, pre dieťa za 63 eur. Stredisko tiež ponúka aj rôzne variácie zvýhodnených lístkov, ktoré rátajú aj s dňom na oddych či regeneráciu tela po dňoch strávených na svahu.

Keďže sa na Slovensku lyžuje v nižších nadmorských výškach, snehové podmienky nemusia byť vždy ideálne. Na prelome rokov 2019/2020 prevádzkovateľom stredísk zatiaľ sezóna veľmi nepraje.

Rakúske Alpy? Precvičíte si svoj orientačný zmysel

Lyžiarske strediská u našich susedov sú oproti tým našim na oveľa lepšej úrovni. Keďže sa lyžuje v iných nadmorských výškach, je aj väčšia pravdepodobnosť prírodného snehu. Nie len dĺžka zjazdoviek, ale aj počet tratí či sedačkových lanoviek je násobne väčšia, ako u nás.

Cena za celodenné skipasy je pritom len o pár eur vyššia ako na Slovensku. Lyžiarovi sa však veľmi ľahko môže stať, že sa po tom istom kopci nespustí dvakrát. Preto lyžovačka v Rakúsku z tohto pohľadu pripomína skôr celodennú turistiku na lyžiach.

Mapa zjazdoviek je v týchto podmienka veľmi potrebná a užitočná vec. Pomôže lyžiarovi lepšie sa orientovať a tiež dôjsť do vytýčeného cieľa. Alebo aj nie a skončí úplne niekde inde. Čo v princípe nie je žiaden problém, všade premávajú skibusy, ktoré dovolenkárov zdarma rozvezú k ich hotelom.

Medzi top lyžiarske strediská patrí Ski Arlberg St. Anton – Lech Zürs – Warth-Schröcken, Wilder Kaiser – Brixental, Saalbach Hinterglemm Leogang, Silvretta Arena Ischgl – Samnaun, Serfaus–Fiss–Ladis, Ski Amadé či známe stredisko, ktoré každoročne hosťuje lyžiarske špičky v slalome Sölden.

Nezabudnuteľným zážitkom pre milovníkov zimných športov je návšteva najväčšieho rakúskeho strediska St. Anton, ktoré združuje sedem veľkých lyžiarskych stredísk.

Tieto strediská sa podarilo prepojiť vďaka jednej dlhej lanovke. Lyžiari tak môžu jazdiť po 305 zjazdoviek. Pohodlné a rýchle presúvanie po stredisku zabezpečuje 88 lanoviek, nie je teda problém vydať sa na akúkoľvek svetovú stranu a pri správnom naplánovaní trasy sa vyzuť pred dverami svojho hotela.

Medzi najväčšiu atrakciu strediska patrí nová okružná trasa „Run of Fame“, teda „Trať slávy“, dlhá 65 kilometrov. Lyžiari po jej prekonaní majú v nohách neuveriteľné prevýšenie 18-tisíc výškových metrov. Cena základného týždenného (6-dňového) skipasu je 300 eur, pre dieťa 180 eur.

Cena za jednodňový skipas je 56,50 pre dospelú osobu a 34,00 eur pre dieťa. V stredisku je viac ako 80% ľahkých a stredne ťažkých zjazdoviek.

Adrenalínoví nadšenci si tiež prídu na svoje. Stredisko ponúka možnosť heli-skiingu. Helikoptérou sa nechajú vyviezť na jeden z najvyšších vrcholov Mehlsack alebo Schneetal, odkiaľ zlyžujú dole do údolia po nedotknutých terénoch (cena za 1 let pre max. 4 osoby sa pohybuje od 370 do 430 eur).

Druhým veľmi obľúbeným strediskom je Wilder Kaiser – Brixental, kde sa lyžiarom núka celkom 284 kilometrov prevažne ľahkých a stredne náročných zjazdoviek. Súvislé široké zjazdovky ocenia najmä snoubordisti. V tomto veľkom areáli majú k dispozícii štyri snowparky, kde si môžu natrénovať rôzne grify či skoky. Rýchle a kompaktné premiestňovanie na svahoch zabezpečuje 90 sedačkových lanoviek a množstvo vlekov.

Cena základného 6-dňového skipasu je 261,50 eur, detský skipas stojí 133 eur. Permanetka na jeden deň je za 55,50 eur a pre dieťa za 29 eur.

V prípade, že sa v závere dňa ocitnú niektorí návštevníci na druhom konci strediska, ďaleko od svojho hotela, v pravidelných intervaloch premávajú skibusy. Tie ich rozvezú takmer až k bránam hotelov.

Za zmienku určite stojí aj Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Ide o tretie najväčšie lyžiarske stredisko v Rakúsku s 270 kilometrami perfektne upravených prevažne ľahkých a stredne ťažkých zjazdoviek.

Cesta tam síce trvá vyše 7 hodín, minimálne však posledných 100 km do cieľa je veľký zážitok. Dovolenkárom sa otvoria krásne scenérie a výhľady na mohutné zasnežené Alpy.

Cena základného 6-dňového skipasu v tomto lyžiarskom raji stojí 278 eur, detský skipas 139 eur. Jednodňová permanetka vyjde na 56,50 eur a zľavnený na 28 eur.

Nástupné stanice sú strategicky rozmiestnené na rôznych miestach, dokonca aj v menších dedinách v údolí. Preto by nemal byť problém sa pred hotelom obuť do lyží a zlyžovať k najbližšej lanovke a večer sa spustiť až k svojmu hotelu.

Medzi top lyžiarske destinácie v Rakúsku zaručene patrí aj stredisko RIDE Sky Amadé, kde dovolenkári ocenia širokú ponuku zjazdoviek, sánkarských dráh či snowparkov. V tomto stredisku to počas sezóny skutočne žije. Každý týždeň sa tu organizujú rôzne freestylové a freerajdové podujatia. Stredisko je prepojené s ďalšími dvoma veľkými lyžiarskymi areálmi Hochkönig/Maria Alm a Dienten – Mühlbach.

Lyžiari tak môžu jazdiť na perfektne upravených 760 kilometroch zjazdoviek, pričom môžu využívať 270 najmodernejších sedačkových lanoviek. Lyžovačku tu si užijú rovnako zdatní aj menej zdatní lyžiari. Väčšina svahov sú stredne náročné až ľahké. Stredisko je rovnako vhodné pre rodiny s deťmi, ako aj pre mladých, ktorí popri lyžovaniu ocenia aj skvelé bary či diskotéky.

Medzi jedno z najbližších a Slovákmi veľmi navštevovaných lyžiarskych stredísk patrí Stuhleck – Semmering pri obci Spital am Semmering. Od Bratislavy je pritom vzdialený len dve hodiny cesty autom. Patrí medzi najväčšie lyžiarske centrá vo východom Rakúsku.

Ponúka 26 kilometrov prevažne stredne ťažkých a ľahkých zjadoviek. Komfortné premiestňovanie lyžiarov po svahoch zabezpečujú 4-miestne a 6-miestne sedačkové lanovky, ktoré sú vybavené ochrannými krytmi. S parkovaním zväčša nie je problém, ani v prípade vysokej návštevnosti.

Cena 1-dňového skipasu pre dospelú osobu vychádza 46 eur, detský skipas je za 23 eur. Tí, ktorí sa počas dňa dostatočne neunavili, si môžu lyžovanie predĺžiť a ísť na večerné lyžovanie. Osvetlený je aj celý Snowboard Funpark.

Stredisko ponúka množstvo atrakcií aj pre nelyžiarov. Je k dispozícii napríklad 5 kilometrov dlhá sankárska dráha cez les či SnowTubing pre najmenších návštevníkov. Samozrejmosťou sú výborné reštaurácie a apreski bary.

Lyžovačka v Taliansku nadchne

V Taliansku si lyžiari zaručene užijú nie len skvelú lyžovačku, ale aj výbornú miestnu kuchyňu. Vo všeobecnosti platí, že do Talianska chodí menej Slovákov, skôr preferujú lyžovačku v Rakúsku.

Dolomity sú však v očiach mnohých dovolenkárov tou najlepšou voľbou. Pôsobia ešte majestátnejšie ako rakúske Alpy, talianska nátura a uvoľnenosť miestnych poteší a atmosféra v apreski baroch vtiahne do víru hudby či tanca nepochybne každého.

Mnohí milovníci zimných športov sa zhodnú, že “Taliani robia najlepší sneh“. Narážajú na vysokú kvalitu upravených zjazdoviek a v prípade, že treba zasnežovať technickým snehom (čo v tomto období roka nehrozí), sneh má nepochybne lepšiu kvalitu ako kdekoľvek inde.

Ak sa s výbornou lyžovačkou spojí aj tradičná talianska pohostinnosť, skutočne nie je nad čím uvažovať. Talianom sa podarilo prepojiť 12 najväčších lyžiarskych stredísk. Lyžiarom tak ponúkli bezodnú studňu rôznych trás a zjazdoviek. Dovolenkári môžu jazdiť na neuveriteľných 1220 kilometroch zjazdoviek.

Aréna Dolomiti Superski združuje známe strediská ako je Cortina d’Ampezzo, Kronplatz, Altia Badia, Val Gardena, Val di Fasse, Arabba, Alta Pusteria, Valle di Fiemme, San Martino di Castrozza, Valle Isarco, Trevalli-Moean a Civetta.

Na jeden lístok, ktorý platí vo všetkých týchto strediskách, sa tak môžu návštevníci každý deň vybrať niekam inam. Medzi dedinami samozrejme premávajú skibusy počas celého dňa.

Medzi najvyhľadávanejšie patrí Sellaronda, ktorá združuje štyri lyžiarske strediská Val Gardena, Val di Fassa, Alta Badia a Arabba-Marmolada. Lyžiarom ponúka neuveriteľných 250 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 480 kilometrov.

Obsluhuje ich 170 lanoviek a vlekov. Najväčšou výzvou pre skúsených lyžiarov je zdolanie najťažšej trate na ľadovci Marmolada, ktorého vrchol sa nachádza v nadmorskej výške 3342 metrov.

Pre tento zážitok sa skutočne oplatí si privstať a zdolať ho. Poobede je svah už mierne rozbitý a s ubúdajúcimi silami to nemusí byť ten najkrajší zážitok, skôr trápenie.

Ak si chce dovolenkár užiť aj večernú zábavu, ideálne je ubytovať sa v mestečku Canazei, ktoré je považované za “party dedinu“ s množstvom reštaurácii, barov a diskoték. Cena 6-dňového skipasu Dolomiti Superski je 313 eur pre dospelú osobu a za dieťa 219 eur. Tento lístok platí vo všetkých strediskách Dolomiti Superski.

Medzi Slovákmi najviac najnavštevovanejším talianskym lyžiarskym strediskom je Livigno. Mesto, odkiaľ pochádza aj známa talianska biatlonistka Dorothea Wiererová. Samotná cesta tam je veľmi dlhá, trvá viac ako 12 hodín.

Trápenie z dlhej cesty však pominie na švajčiarsko-talianskej hranici, pri prejazde veľmi úzkym a dlhým tunelom v skale. Po jemne klaustrofobickom zážitku sa dovolenkárom otvorí “úplne iný svet“ a pohľad na obrovskú vodnú priehradu.

Lyžiarske centrum sa nachádza na najsevernejšom cípe talianskej Lombardie. Od čias Napoleona Bonaparteho si drží status bezcolnej zóny v EÚ. Okrem lacných pohonných hmôt sa oplatí spraviť aj menšie nákupy.

Stredisko ponúka 65 kilometrov skutočne širokých a nadštandardne upravených zjazdoviek. V areáli sa nachádza aj jeden z najznámejších snowparkov v Európe. Dlhá dedina Livigno pôsobí veľmi domáckym a príjemným dojmom, ponúkané služby sú top úrovni.

Je v nej množstvo reštaurácii, vinoték, obchodov či barov. V rámci oddychového dňa sa oplatí ísť do miestnych wellness komplexov, ktoré čerpajú vodu z lokálych prameňov.

Cena za základný 6-dňový skipas je 247 eur, cena za detský týždňový skipas je 123,50 eur. Cena za jednodňový lístok je 50 eur, pre dieťa 25 eur. Začiatkom a koncom sezóny je skipas k ubytovaniu zdarma.

Medzi najkrajšie a preslávené lyžiarske strediská patrí aj Madonna di Campiglio, kde sa konali už viaceré majstrovská sveta v lyžovaní. Najznámejšia zjazdovka dostala meno „3-TRE“, pretože sa tu konali preteky v troch disciplínach alpského lyžovania – zjazd, slalom a obrovský slalom.

Milovníci adrenalínu by sa ňou mali aspoň raz vydať. Trať je špecifická svojimi častými esíčkami a dlhými zákrutami. Stredisko ponúka viac než 150 km zjazdoviek s označením ľahká a stredne ťažká.

Cena základného celodenného skipasu je 56 eur, zľavneného 28 eur. Šesť-dňový skipas je v cene 289 eur, detský za 145 eur.

Cena vs. kvalita

Pri porovnaní cien a ponúkaných služieb s lyžiarskymi strediskami v zahraničí, je Slovensko príliš drahé. Obrovské Alpy sa dajú len ťažko porovnať so slovenskými Tatrami, no vo viacerých parametroch sú Taliani a Rakúšania oveľa ďalej ako Slovensko. V jedinom v čom nezaostávame, je cena.

Pre preplnenosť a veľký záujem o lyžovanie na Slovensku aj zo strany zahraničnej klientely, sú slovenské zjazdovky preplnené. V dlhých radoch na lanovky či vleky sa zdržíte aj niekoľko desiatok minút a na svahu si musíte dávať obrovský pozor, aby ste sa s niekym nezrazili. Byť v strehu a sledovať ostatných lyžiarov na svahu platí aj v zahraničných strediskách, pre veľkorysý priestor na svahoch, je však riziko kolízie veľmi nízke.