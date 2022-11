Chystáte sa založiť živnosť? Pozrite si porovnanie spôsobov založenia živnosti

Začať podnikať ako živnostník nebolo nikdy jednoduchšie. Dnes viete vybaviť založenie živnosti z pohodlia vašej obývačky online cez internet. Nemusíte stáť dlhé rady na úrade a nebudete potrebovať ani elektronický podpis. Ako na to?

Možností ako založiť živnosť je viac:

klasický, ale drahý spôsob: osobne na živnostenskom úrade; online s elektronickým podpisom: slovensko.sk; online bez elektronického podpisu (stačí počítač s internetom): SroOnline.sk.

Živnostenský úrad

Tento spôsob založenia živnosti má viacero nevýhod. Prvou z nich je samozrejme to, že musíte navštíviť osobne úrad príslušný podľa vášho bydliska. Mnoho ľudí má trvalý pobyt na inom mieste, ako sa v skutočnosti zdržiava. Musia preto vycestovať a osobne sa dostaviť na úrad v mieste bydliska.

Budúcich podnikateľov odrádza pri osobnom zakladaní aj to, že za každú voľnú živnosť si priplatia 5 eur. Za jednu remeselnú alebo viazanú živnosť až 15 eur. Málokomu stačí len jedna živnosť, pretože jednotlivé živnosti (predmety podnikania) zvyčajne na seba nadväzujú. Môže vás to tak vyjsť poriadne draho.

Slovensko.sk

Založenie živnosti cez štátny web slovensko.sk vás odbremení od návštevy úradov. Avšak iba v tom prípade, že už ste majiteľom elektronického občianskeho preukazu. No nielen to, musíte mať nahratý kvalifikovaný elektronický podpis (o ten je potrebné požiadať zvlášť). Ľudia, ktorí majú nahratý elektronický podpis, ale nepoužívajú ho, sa musia pripraviť na inštaláciu softvérov na ovládanie eID a ďalšie aplikácie. Tak ako je to s každou novou aplikáciou, aj tu potrvá kým sa človek rozhliadne, ako s ňou pracovať. Preto pre bežných ľudí je to zbytočne zdĺhavé. Problémom môže byť aj správny výber živností (predmetov podnikania), potrebných na vaše podnikanie.

Najpohodlnejšie a najrýchlejšie cez portál SroOnline.sk

Pre tých, ktorý chcú založiť živnosť rýchlo a pohodlne z domu, odporúčame portál SroOnline.sk. Nebudete potrebovať elektronický podpis, nemusíte nikam chodiť, nič študovať, stačí vyplniť údaje v jednoduchom online formulári. Za prijateľne nízku cenu 19 eur získate neobmedzený počet voľných živností. S výberom vhodných predmetov podnikania vám poradí online našepkávač živností. Pozrime sa ako na to:

KROK 1 – VÝBER ŽIVNOSTÍ

V prvom kroku formulára na založenie živnosti na stránke SroOnline.sk si vyberáte predmety podnikania (živnosti). Do vyhľadávača živností zadáte kľúčové slovo činnosti, ktorú plánujete vykonávať, napríklad „doprava“. Formulár Vám našepká živnosti, ktoré s Vašou činnosťou súvisia. Voľné živností sú zadarmo (neobmedzený počet v cene základného poplatku) a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť priplácate len polovičnú výšku poplatku v porovnaní so živnostenským úradom (7,50 eur).

KROK 2 – ÚDAJE NA ŽIVNOSTNÍKA

Po výbere vhodných živností zadáte svoje údaje. Je potrebné vybrať aj zdravotnú poisťovňu, nakoľko spolu s ohlásením živností portál SroOnline.sk zabezpečí aj povinné oznámenie vzniku podnikania na Vašu zdravotnú poisťovňu.

KROK 3 – VÝBER SÍDLA – MIESTA PODNIKANIA

Miestom podnikania (sídlom) živnostníka môže byť buď adresa trvalého pobytu, alebo iná adresa, na ktorej Vám poskytne vlastník nehnuteľnosti písomný súhlas. Ak takúto možnosť nemáte, môžete si cez SroOnline.sk prenajať virtuálne sídlo.

KROK 4 – VÝBER DÁTUMU ZAČATIA PODNIKANIA

V poslednom kroku si vyberiete, k akému dátumu chcete vznik živnostenského oprávnenia a všetko skontrolujete. Výber dátumu začatia podnikania je dôležitý, nakoľko od vzniku živnostenského oprávnenia ste povinný platiť aj odvody. Často si živnostníci volia ako začiatok podnikania 1. január nového roka, aby mali čo najdlhšie tzv. odvodové prázdniny.

K akému dátumu sa oplatí založiť živnosť?

Ideálny čas na založenie živnosti môže byť začiatok kalendárneho roka. Môžete týmto využiť naplno odvodové prázdniny do Sociálnej poisťovne. Napríklad ak vám živnostenské oprávnenie vznikne v januári 2023, odvodové prázdniny do Sociálnej poisťovne máte až do 1.7.2024.

Ako dlho trvá vybavenie živnosti?

V prípade online založenia je to naozaj veľmi rýchle. Od podania ohlásenia živností sú voľné živnosti vydané do 1 až 3 pracovných dní.

Kde začať?

Je už na Vás, ktorý spôsob založenia živnosti Vám najviac vyhovuje. My Vám odporúčame využiť služby profesionálov v tejto oblasti, aby rozbeh Vášho podnikania bol čo najpríjemnejší. Navštívte web SroOnline.sk pre viac informácií o založení živnosti.

