Klienti nebankových subjektov peniaze späť nedostanú, čiastočné odškodnenie neprešlo

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci na stredajšom hlasovaní neposunuli do druhého čítania návrh na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov.

Jeho predkladateľmi boli opoziční poslanci z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA). Hnutie tento návrh predložilo už štvrtýkrát. Štát podľa predkladateľov pred viac ako pätnástimi rokmi zlyhal pri dohľade nad nebankovými spoločnosťami a ľudia prišli o svoje úspory.

Cieľom zákona malo podľa predkladateľov byť aspoň čiastočné odškodnenie ľudí, ktorí s dôverou vložili svoje peniaze do nebankoviek v čase, keď za prispenia štátu nebolo na Slovensku v oblasti finančníctva vytvorené štandardné právne i ekonomické prostredie a následne utrpeli ujmu. Po krachu nebankových firiem nebol klientom vyplatený ani len podiel, odhliadnuc od výnosov.

Zodpovednosť nesú politické strany

Hlavnú zodpovednosť za podvodné konanie nebankových subjektov nesú podľa hnutia vtedajšie vládne politické strany, ktoré boli zodpovedné za nastavenie legislatívneho prostredia. Slovensko počas fungovania nebankových subjektov vybralo dane z ich činnosti v odhadovanej výške 230 mil. eur. Verejnoprávne médiá zarobili na propagácii tohto podnikania viac ako 8 mil. eur. Štát teda z tejto situácie podľa predkladateľov zákona ťažil.

Čiastočné odškodnenie klientov nebankových subjektov počítalo so sumou 120 mil. eur. Najvyšší možný podiel, ktorý by sa odškodnil, predkladatelia navrhovali vo výške 33 tis. eur a najvyššia možná čiastka odškodnenia z tohto podielu mala byť 13 200 eur pri predpokladanom počte asi 50 tis. ľudí, ktorých by sa mohla táto zákonná úprava týkať.

Poškodených bolo pritom podľa hnutia zhruba 300 tis. ľudí. Podľa návrhu mali byť odškodnení tí klienti nebankoviek, ktorí sa v riadnom termíne prihlásili ako poškodení v konkurze nebankoviek.

Nárok mali mať len fyzické osoby

Návrh zákona sa mal vzťahovať len na tie nebankové subjekty, ktoré začali podnikať do 31. decembra 2001.

Na čiastočné odškodnenie by mali podľa návrhu zákona nárok len fyzické osoby, ktoré neboli členmi riadiacich ani kontrolných orgánov dotknutých nebankových subjektov, a ktoré si svoj podiel vložený do podnikania nebankových subjektov alebo práva s ním spojené ponechali a nepreviedli ho na tretie osoby. Týmto osobám musela vzniknúť majetková ujma vyplývajúca z nedodržania zmluvy.

Na stredajšom hlasovaní k tomuto zákonu bolo prítomných 132 poslancov, pričom podporu tomuto zákonu vyjadrilo 33 z nich. Proti hlasovalo 31 poslancov, zdržalo sa 66 a nehlasovali dvaja poslanci. Účinnosť zákona sa navrhovala od 1. januára 2018.