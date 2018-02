Cibulková prehrala dramatické finále v Budapešti, na vyrovnanie rekordu Nagyovej si musí počkať

aktualizované: 25. februára, 21:25

BUDAPEŠŤ 25. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako prvá prehrala za 132 minút tesne 3:6, 6:3, 5:7 s Belgičankou Alison van Uytvanckovou v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji WTA International Hungarian Ladies Open v maďarskej Budapešti.

Van Uytvancková vyradila aj Kužmovú

Bol to jej jubilejný 20. zápas o titul na hlavnej profesionálnej úrovni, má po ňom finálovú štatistiku 8:12. Musí si počkať na vyrovnanie kvantitatívneho národného rekordu Henriety Nagyovej. Cibulková predovšetkým doplatila na výrazne slabšiu efektivitu v kľúčových okamihoch: zužitkovala len 2 zo 14 brejkbalov, zatiaľ čo Van Uytvancková premenila 3 z 5 príležitostí na príjme.

„Veľká škoda, šance tam boli… Ak by som premenila čo i len o jednu navyše… Na to sa však nehrá. O to viac ma prehra takto čerstvo po zápase veľmi mrzí. Samozrejme, že som túžila uspieť, keď už som sa do toho finále dostala. Bola som favoritka, väčšinu zápasu asi aj lepšia hráčka, cítila som sa na kurte dobre. Len sa mi nepodarilo premeniť aspoň niektoré z tých príležitostí najmä v treťom sete. Malo to byť 3:0, 4:1 a všetko by zrejme bolo úplne inak, lebo hráčka s takým dôrazom na podaní ako Van Uytvancková by sa tým dostala pod väčší tlak,“ povzdychla si Cibulková v rozhovore pre agentúru SITA.

Dvadsaťtriročná 80. hráčka počítačového poradia Van Uytvancková sa revanšovala 28-ročnej Bratislavčanke Cibulkovej (33.) za prehru 6:3, 3:6, 6:8, ktorú inkasovala v 2. kole Wimbledonu 2014 z náskoku 5:2 v rozhodujúcom sete. Stala sa „katyňou“ Sloveniek na tomto podujatí: v sobotňajšom semifinále totiž prekonala tzv. lucky loserku z kvalifikácie Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:2.

„Pri niektorých tých mojich príležitostiach súperka výborne zaservovala, ale napríklad za stavu 5:4 a 30:15 na príjme, keď sa konečne aj hralo, som si mohla počínať aktívnejšie,“ uznala Cibulková.

Cesta Dominiky Cibulkovej do finále v Budapešti:

1. kolo: Fanny Stollárová (Maď., 210. vo svetovom rebríčku) 6:3, 6:3 za 78 minút

2. kolo (osemfinále): Kirsten Flipkensová (Belg./67.) 6:4, 6:2 za 73 minút

Štvrťfinále: Johanna Larssonová (Švéd./84.) 6:3, 6:2 za 84 minút

Semifinále: Mona Barthelová (Nem./74.) 6:3, 6:2 za 77 minút

Štvrťfinalistka parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2015 Van Uytvancková v minulosti získala jeden singlový primát. Vlani v septembri v kanadskom Québec City si v dueli oň poradila s Maďarkou Tímeou Babosovou 5:7, 6:4, 6:1.

Vydarený týždeň

Finalistka Australian Open 2014 Cibulková si odnáša prémiu 21 400 USD pred zdanením a 180 bodov do rebríčka. V online prepočte figuruje na 30. pozícii a tento týždeň už ani nemohla ísť vyššie. Šampiónka Van Uytvancková získala 43 000 USD brutto a 280 bodov. K 26. februáru pôjde do Top 50, už bola aj na 41. priečke.

„Napriek prehre vo finále mám za sebou vydarený týždeň, naozaj som sa počas neho cítila na dvorci výborne, teší ma to. Možno by som vyzdvihla semifinále proti Mone Barthelovej, bol to kvalitný zápas, ale osemfinále s Kirsten Flipkensovou takisto. Postupne som hrala čoraz lepšie, snažila som sa zvládať to, čo mi predtým vychádzalo menej, stupňovať výkony,“ rekapitulovala Cibulková.

„Do Indian Wells sa presuniem 1. marca, aby som sa dobre aklimatizovala. Odcestujem tam v dobrom nastavení, neviem sa dočkať. V tejto sezóne sa mi zatiaľ hrá výborne, hneď v jej úvode už mám za sebou finále a dúfam, že budem v takýchto výsledkoch pokračovať, ide sa ďalej,“ vyhlásila Cibulková.

Cibulková šiestykrát líderkou „pavúka“

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková bola vo svojom premiérovom finále od augustového amerického New Havenu, v ktorom nestačila na austrálsku reprezentantku s ruským pôvodom Dariu Gavrilovovú (6:3, 3:6, 4:6). Zo zatiaľ posledného celkového triumfu sa radovala v októbri 2016 na koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure. Na turnaji kategórie „len“ International hrala prvý raz od júna (Hertogenbosch, tráva).

Cibulková v minulosti hrala v Budapešti jediný raz už v júli 2006 a na antukovom podujatí WTA prehrala v 2. kole kvalifikácie s Poľkou Agnieszkou Radwanskou 4:6, 0:6.

Niekdajšia štvorka počítačového poradia Cibulková bola na šiestom turnaji vo svojej kariére líderkou „pavúka“ a zostáva v platnosti, že v takejto situácii buď nezvládla hneď vstupný duel (Québec City 2012, Moskva 2014, spomenutý Hertogenobosch 2017), alebo sa prebojovala až do finále (Acapulco 2014 – triumf nad Američankou Christinou McHalovou, Kuala Lumpur tiež 2014 – prehra s Chorvátkou Donnou Vekičovou).

Budapešť – dvojhra – finále

Alison van Uytvancková (Belg.) – Dominika Cibulková (SR-1) 6:3, 3:6, 7:5 za 132 minút (43, 38, 51)