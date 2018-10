Cibulková ukončila sezónu, ale nie kariéru. Dobrý druhý polrok 2018 jej dodal motiváciu a chuť

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Štvrťfinále na veľkých ázijských turnajoch v Pekingu a Wu-chane a tiež osemfinále v Tokiu uhrala v uplynulom mesiaci slovenská tenistka Dominika Cibulková a rozhodla sa ukončiť sezónu.

Viacero pozoruhodných výsledkov

Pred halovými podujatiami v rakúskom Linzi a ruskej metropole Moskve dostalo prednosť doliečenie ramena a tiež dlhší čas na oddych.

„V Ázii som zužitkovala dobrú formu. Mnohé tenistky tam už boli unavené fyzicky aj psychicky. Dve štvrťfinále vo Wu-chane a Pekingu sú super. Celkovo od Wimbledonu som hrala dobre. Konečne som pozbierala ovocie tvrdej práce,“ uviedla Dominika Cibulková v rozhovore pre denník Šport.

Cibulková sa v sezóne 2018 netešila z turnajového víťazstva, ale dosiahla viacero pozoruhodných výsledkov na rôznych povrchoch.

Až do finále sa dostala v halových podmienkach na tvrdom povrchu v Budapešti aj vonku na antuke v Štrasburgu, na slávnej wimbledonskej tráve uhrala solídne štvrťfinále a na najcennejšom „harde“ na US Open postúpila do osemfinále. K tomu treba prirátať už spomenuté štvrťfinálové účasti z práve skončenej ázijskej šnúry na tvrdom povrchu.

Na budúci rok oslávi tridsiatku

V rebríčku WTA sa Cibulková vrátila do najlepšej tridsiatky, v „onlajn“ renkingu momentálne figuruje na 27. mieste. Upevnila si aj post slovenskej jednotky pred Magdalénou Rybárikovou.

„Keby som mala šancu dostať sa do Top 10, tak o to ešte asi bojujem. Nepovažujem však za veľký rozdiel, či som na 28., 21. alebo 18. mieste. Beriem to tak, že záver roka bol úžasný. Zdolala som viacero hráčok z Top 15,“ ozrejmila Cibulková pre Šport.

Dlhodobo najlepšia slovenská tenistka na budúci rok oslávi tridsiatku. V profesionálnom ženskom tenise sa pohybuje od roku 2005 a v hlave jej už víria myšlienky o konci kariéry. Tak skoro to však ešte podľa jej slov nebude.

„Vynikajúci druhý polrok 2018 mi priniesol veľa radosti, ktorá ma motivovala a dodala silu aj vieru pustiť sa do novej sezóny. Verím, že keď sa spoja okolnosti, mohla by som budúci rok uhrať ešte pekný výsledok. Ešte sme sa o tom definitívne nerozprávali s trénerom Matejom Liptákom, ale aj do novej sezóny by sme mali vstupovať spoločne,“ zdôraznila Cibulková.