Cimrmanovci opäť odchádzali so standing ovation

BRATISLAVA 9. novembra 2017 (WBN/PR) – Divadlo Járy Cimrmana na čele so Zdeňkom Svěrákom aj tento rok symbolicky otvorilo Festival českého divadla, ktorého 24. ročník sa v pondelok začal v Štúdiu L+S. Ich predstavenie Lijavec vzniklo v roku 1982, no po roku ho museli z repoertoáru stiahnuť. Až do Nežnej revolúcie v roku 1989. ,,Táto inscenácia sa dlho nehrala, pretože vtedajšia ŠTB vycítila, že je to tak trochu proti nim,“ povedal s úsmevom o hre Zdeněk Svěrák, ktorého slovenskí diváci veľkým standing ovation.

Otvorenie Festivalu českého divadla jedným z predstavení legendárnych Cimrmanov sa už stalo tradíciou, na ktorú sa diváci tešia celý rok. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Vypredané bolo doslova za pár dní a fanúšikovia sa zbehli z celého Slovenska. ,,Pricestoval som za vami 230 kilometrov,“ povedal s úsmevom jeden z návštevníkov pondelkového predstavenia, ktorý si ešte pred otvorením festivalu prišiel dať podpísať od Zdeňka Svěráka knihu.

Počas festivalu sa diváci môžu v priestoroch divadla zoznámiť aj s tvorbou českého výtvarníka Jiřího Slívu s názvom Nonsens? Nesmysl!, ktorá dopĺňa genius loci Štúdia L+S – kvalitný humor. Brilantný výtvarník a grafik, si na vernisáži ,,zamuzicíroval“ so slovenským hudobníkom a jazzmanom Petrom Lipom. ,,Mám rád Slovensko a mám rád aj jazz, o čom svedčí aj niekoľko obrázkov, ktoré tu vystavujem,“ povedal Slíva.

Celkovo sa do 22.novembra predstaví na doskách bratislavského divadla šesť českých divadelných scén s celou plejádou vynikajúcich hercov ako napríklad Zdeněk Svěrák, Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jakub a David Prachařovci, ale aj Bolek a Vladimír Polívkovci, ktorým bude patriť záver festivalu.

Festival je realizovaný pod záštitou Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku.

