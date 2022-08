Čína odpálila do mora 11 balistických striel pri taiwanskom pobreží, eskaluje napätie v regióne

Čína vo štvrtok odpálila do mora v blízkosti severného, južného a východného pobrežia Taiwanu jedenásť balistických striel Dongfeng. Uviedlo to taiwanské ministerstvo obrany, podľa ktorého strely do mora dopadli v niekoľkých vlnách v priebehu približne dvoch hodín. Informuje o tom portál news.sky.com.

Ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu vyhlásilo, že tieto činy ohrozujú národnú bezpečnosť ostrova a eskalujú napätie v regióne. Zároveň vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby odsúdilo čínsku vojenskú hrozbu a aby krajiny bránili slobodu a demokraciu. Čína v okolí Taiwanu uskutočňuje niekoľko vojenských cvičení.